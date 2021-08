Energisa disponibiliza totem de autoatendimento na Rua do Turista

Concessionária amplia canais de atendimento

A Energisa Sergipe tem investido na ampliação dos canais digitais de atendimento para facilitar o acesso dos 806 mil clientes, espalhados pelos 63 municípios, aos serviços da concessionária. Para ampliar o atendimento, a Energisa disponibilizou mais uma opção de totem de autoatendimento em Aracaju, localizado no Centro de Atendimento ao Cidadão – CEAC da Rua do Turista.

Os totens de autoatendimento permitem que os consumidores possam emitir segunda via das contas, realizar pagamentos, solicitar mudança de titularidade, emitir comprovante cadastral e parcelamento de faturas. O coordenador de atendimento da Energisa Sergipe, Rosano Marcos, destaca que o objetivo dos totens de autoatendimento é facilitar o acesso dos clientes aos serviços da concessionária.

“A Energisa tem hoje totens de autoatendimento instalados nas principais agências do estado. Os terminais possibilitam atendimento rápido, sem filas, gratuito e independente. O nosso objetivo é estar cada vez mais perto dos clientes oferecendo um atendimento de qualidade”,

afirma Rosano.

Totem RioMar

A Energisa também está com um ponto de autoatendimento no Centro de Atendimento ao Cidadão – CEAC do Shopping RioMar. Os consumidores podem utilizar os serviços de religação, troca de titularidade, segunda via, comprovante cadastral, pagamento de contas e até parcelamento de faturas.

Além dos totens, a Energisa disponibiliza outros canais de atendimento:

Site: energisa.com.br

WhatsApp (Gisa): (079) 98101-0715

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

Call Center: 0800 079 0196

Por Adriana Freitas