Escola do Legislativo e Fundat formam parceria para oficinas presenciais

A Assembleia Legislativa de Sergipe, através da Escola do Legislativo Deputado João Seixas Dória (Elese), formalizou uma parceria com a Fundação Municipal de Formação Profissional (Fundat) com o objetivo de fortalecer a promoção de oficinas de qualificação voltadas para a formação profissional do cidadão, com o intuito de inseri-lo no mercado de trabalho. As inscrições são gratuitas e podem participar pessoas a partir de 14 anos.

Inscrições

As inscrições para o preenchimento de 160 novas vagas em oito oficinas de qualificação profissional foram iniciadas ontem, quinta-feira (5). Para as oficinas de de Porteiro, Operador de Caixa, Higienização e Manipulação de Alimentos, Recepcionista, Gestão de Pessoas e Atendimento com Qualidade devem realizadas nas Unidades de Qualificação Profissional (UQP’s) da Fundação, das 7h às 17h. A exceção é a Oficina de Higienização e Manipulação de Alimentos, cuja inscrição deve ser realizada na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, Centro.

A idade mínima para participar das oficinas é 14 anos. No ato da inscrição, é necessário apresentar os seguintes documentos: original do RG, CPF, comprovante de residência (com CEP de Aracaju). Para os cidadãos que tiverem entre 14 e 17 anos, será obrigatório o acompanhamento dos pais ou responsável, os quais também precisarão apresentar o RG e CPF. Para outras informações, os aracajuanos podem contatar a Fundat pelo telefone (79) 3179-1331.

Locais das oficinas

– Oficina de Porteiro: Carga Horária: 2h |11/08 | Horário: 10h às 12h | Local de realização: UQP 17 de Março (avenida I, S/N, Bairro 17 de Março);

– Oficina de Operador de Caixa: Carga Horária: 2h | 12/08 | Horário: 10h às 12h | Local de realização: UQP Santa Maria (rua Alexandre Alcino, 510, bairro Santa Maria);

– Oficina de Recepcionista: Carga Horária: 2h | 16/08 | Horário: 10h às 12h | Local de realização: UQP Jardim Esperança (rua Júpiter, s/n, Conjunto Jardim Esperança, bairro Inácio Barbosa);

– Oficina de Gestão de Pessoas: Carga Horária: 2h | 18/08 | Horário: 10h às 12h | Local de realização: Centro da Juventude (Praça da Juventude, s/n, Conjunto Augusto Franco, bairro Farolândia);

– Oficina de Porteiro: Carga Horária: 2h | 20/08 | Horário: 10h às 12h | Local de realização: UQP Paulo da Conceição (Rua Gerson Farias, 345, bairro Porto D’Antas);

– Oficina de Auxiliar Administrativo: Carga Horária: 2h | 24/08 | Horário: 10h às 12h | Local de realização: UQP Maria Emília dos Santos (rua Sargento Brasiliano, 845, bairro Santos Dumont);

– Oficina de Higienização e Manipulação de Alimentos: Carga Horária: 8h | 25/08 | Horário: 8h às 12h – 13 às 17h| Local de realização: Alese (em frente à Praça Fausto Cardoso);

– Oficina Atendimento com Qualidade: Carga Horária: 2h | 26/08 | Horário: 10h às 12h | Local de realização: UQP Cleia Maria Brandão – Coroa do Meio II (avenida Desembargador Antônio Goes, s/n bairro Coroa do Meio).

Imagem ilustrativa: Freepik

Por Stephanie Macêdo