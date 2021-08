Ex-ministro Carlos Ayres Britto fará palestra em Sergipe no dia 09

Carlos Ayres Britto ministrará palestra sobre a democracia na contemporaneidade durante aula inaugural do curso de Direito da Unit

No próximo dia 09, às 17h, ao vivo no Youtube da Universidade Tiradentes, o ex-ministro do STF, Carlos Ayres Britto, natural de Propriá (SE), ministrará palestra durante a Aula Magna do curso de Direito. A ocasião oficializa o início do semestre letivo para os estudantes do curso de Direito da Unit Sergipe.

“Além de promover a integração entre calouros e veteranos, bem como acolher os novos ingressantes do curso de Direito, contribui para uma formação técnico-jurídica e humanística. A palestra com o ex-ministro reforça o compromisso da instituição com a qualidade acadêmica do curso”, pontua a coordenadora do curso de Direito no campus Unit Propriá, Samyle Oliveira.

Na oportunidade, acontecerá a 2ª edição do Prêmio Carlos Ayres Britto que homenageia estudantes do curso de Direito da Unit Propriá que se destacaram no último semestre.

Programação – aula inaugural

17h – Abertura

17h10 – Palestra sobre “O Supremo Tribunal Federal e a democracia na contemporaneidade”, proferida pelo Professor Dr. Carlos Ayres Britto

17h50 – Entrega da 2ª edição do Prêmio Carlos Ayres Britto para alunos destaque

18h30 – Encerramento

