Fábio Henrique solicita crédito no Banese para queijarias do estado de Sergipe

O deputado federal Fábio Henrique (PDT/SE) fez uso das suas redes sociais para pedir apoio ao Governo do Estado à situação das pequenas queijarias. O deputado aproveitou o lançamento do auxílio para pequenos produtores de leite, para pedir que também seja liberado crédito pelo Banese para que os queijeiros possam se adequar às exigências para obter o selo de regularidade e saiam da clandestinidade.

“Cumprimento o governador Belivaldo Chagas que encaminhou para a Assembléia um projeto para criar um auxílio de ajuda financeira para os pequenos produtores de leite do sertão sergipano. Aproveito também para fazer um apelo , para que no Banese – Banco do Estado de Sergipe – possa ser aberto crédito para os proprietários de pequenas queijarias do sertão sergipano, aqueles que consomem o leite produzido pelos nosso pequenos produtores” destacou o deputado.

A presidente da Associação Sertaneja de Queijeiros ‘Sertão Forte’, Maria Joseane da Costa, argumentou que essa é a salvação para as pequenas queijarias. “O crédito no Banese salvará quem está morrendo. Não temos condições de regularizar as nossas fábricas porque não tenho acesso ao crédito. Trabalhamos na clandestinidade porque não conseguimos rotular os nossos produtos”, explicou Joseane da Costa.

As pequenas queijarias do sertão sergipano estão sem conseguir legalizar suas empresas para atender às novas exigências sanitárias. “A falta de crédito bancário prejudica às pequenas queijarias que precisam ampliar e modernizar suas fábricas, eles precisam terminar suas obras, comprar equipamentos e com isso obter o selo da Emdagro”, detalhou Fábio Henrique.

Foto assessoria

Por Henrique Matos