Por Adiberto de Souza *

A rejeição da Proposta de Emenda Constitucional que tornava obrigatório o voto impresso sinaliza ter chegado a hora de trocar o disco. Já passou do tempo de substituir esse tema sem importância por assuntos que realmente interessem ao país. Tomara que, após essa decisão majoritária da Comissão Especial da Câmara Federal contra o ultrapassado voto impresso, o capitão de pijama aposente suas ideias golpistas e resolva governar o Brasil. Ora, se a maioria dos partidos que compõem a Câmara Federal entendeu que a PEC significava um retrocesso, não há mais o que se discutir. A não ser que esse discurso do voto impresso não passe de um fajuto argumento usado pelo presidente Jair Bolsonaro para tumultuar a democracia. Desconjuro!

Quatro a três

A bancada de Sergipe na Câmara Federal ficou praticamente dividida na votação do projeto de lei que abre caminho para a privatização dos Correios. Votaram favoráveis à proposta os deputados Valdevan Noventa (PL), Laercio Oliveira (PP) e Fabio Reis (MDB). Já Fábio Henrique (PDT), Bosco Costa (PL), Fábio Mitidieri (PSD) e João Daniel (PT) disseram não ao projeto que entrega os Correios de mão beijada à iniciativa privada. O deputado Gustinho Ribeiro (SD) não votou. Aff Maria!

Chapa majoritária

O ex-deputado estadual Marcos Franco (MDB) está pensando em disputar as eleições de 2022. Segundo Sérgio Reis, presidente do MDB sergipano, o empresário estaria disposto a participar de uma chapa majoritária. A revelação foi feita durante reunião entre Sérgio, Marcos Franco e o prefeito de Laranjeiras, Juca de Bala (MDB). Os três discutiram sobre o fortalecimento do partido e as eleições do próximo ano. Sérgio Reis, inclusive, admitiu a hipótese de disputar uma cadeira na Assembleia. Marminino!

Entregou o cargo

O vereador Juarez de Vavá (PSD) é o novo presidente da Câmara de Canindé. Ele substituiu o vereador Adilson Galindo (PT), o “Cachorrão”, morto no último dia 22, num acidente de carro. O fato novo da mudança no comando do Legislativo foi o pedido de exoneração do secretário geral da Casa, José Milton Galindo Ramos, irmão de “Cachorrão”. Em ofício, o moço explicou a Juarez ser impossível dividir o mesmo espaço com alguns vereadores que começaram a discutir a eleição para a presidência da Câmara horas após o acidente, “antes mesmo que retirassem o corpo do meu irmão das ferragens”. Crendeuspai!

Boa nova

A Petrobras informou ter reservado US$ 2 bilhões para o projeto Sergipe Águas Profundas. A estatal já está negociando a contratação da primeira unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência para atender ao Projeto. Segundo o diretor de Desenvolvimento e Produção da Petrobras, João Henrique Rittershaussen, o início da produção no litoral sergipano deve ocorrer, provavelmente, em 2026. Aguardemos, portanto!

De olho no governo

O presidente da Assembleia, deputado Luciano Bispo (MDB), sonha em ser o próximo governador de Sergipe. Ele disse ao portal JLPolítica ter colocado seu nome à disposição da chapa majoritária: “Se o governador Belivaldo Chagas me convocar para disputar o governo, eu vou. Na hora”, afirmou Bispo ao jornalista Jozailto Lima. Isso não quer dizer, contudo, que o deputado rejeitaria um convite para compor a chapa como candidato a vice. Luciano ressalta, contudo, que tem tratado sobre uma possível candidatura majoritária com o devido cuidado para não esvaziar sua pré-candidatura pela reeleição, que lhe é o caminho mais natural. Ah, bom!

Passou dos limites

Até mesmo o senador Alessandro Vieira (Cidadania), que propôs a CPI da Lava Toga, não engoliu calado as afrontas do capitão de pijama ao Judiciário. Segundo o cidadanista, lidar com um presidente da República que usa a mentira como método, é um desafio para as instituições. “A Justiça dá passos firmes no sentido correto, de não aceitar ataques reiterados à democracia. Cabe ao Legislativo seguir o exemplo e defender os verdadeiros interesses da Nação”, discursa Vieira. Home vôte!

Nome de campeonato

De olho nas eleições de 2022, o deputado federal Valdevan Noventa (PL) aposta em todos os setores para conquistar a simpatia popular. Na foto, o distinto participando em Umbaúba, do congresso técnico da Copa Centro Sul de Futebol de Campo, criada por ele e que, naturalmente, tem o seu nome. Com 32 equipes inscritas, “esta será a maior competição de futebol amador de Sergipe”, afirma Noventa. Aos que pensam que o deputado e pré-candidato ao Senado é um neófito no meio esportivo, ele avisa que “há mais de 20 anos contribuímos para realização de eventos esportivos em Sergipe”. Então, tá!

Privatização condenada

Logo após ter votado contra a privatização dos Correios, o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) foi às redes sociais lamentar a aprovação do projeto pela maioria da Câmara: “A estatal com 358 anos de história, estratégica para o Brasil, será transferida para a iniciativa privada, prejudicando os pobres, de municípios mais distantes, que ficarão desassistidos”, escreveu. Mitidieri se solidarizou com os mais de 105 mil funcionários dos Correios. Segundo o deputado, “em um momento de desemprego em alta, é uma covardia o que fazem com essas pessoas”. Certíssimo!

Promessa descumprida

O presidente do DEM em Sergipe, José Carlos Machado, tem criticado o governo federal pelos constantes reajustes no preço do gás de cozinha. O demista lembra que em janeiro de 2019 o ministro da Economia, Paulo Guedes, divulgou que no máximo em dois anos, o gás de cozinha sofreria uma redução de preços entre 40% a 50%: “Ao invés de reduzir, o GLP subiu quase 40%”, reclama Machadão. Ele lembra que quando Guedes fez a promessa, o botijão de gás custava R$ 70 e hoje está beirando os R$ 100. Assim também já é demais também. Cruz, credo!

Filosofia de Britto

Do sergipano Carlos Ayres de Britto, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal: “Corpo todo mundo tem, alma é uma conquista. Os desalmados tão aí pra confirmar”. Danôsse!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Folha de Sergipe, em 8 de janeiro de 1911.

* É editor do Portal Destaquenotícias