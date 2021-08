Lula antecipa a Rogério perspectiva de sua viagem ao Nordeste

Em reunião realizada na sede do PT Nacional, na tarde desta sexta-feira (06), os petistas fizeram uma atualização política sobre a CPI, o governo Bolsonaro e os caminhos para 2022. Numa longa conversa, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva antecipou ao senador Rogério Carvalho (PT/SE) sobre a expectativa da viagem que fará pelo Nordeste a partir do dia 15.

Além disso, elogiou a atuação do parlamentar petista na CPI da Pandemia. Disse estar muito feliz com a postura firme de Rogério Carvalho em denunciar as ilegalidades cometidas pelo governo Bolsonaro.

Focado no enfrentamento da pandemia, o desenrolar da CPI e a conjuntura política nacional, o Senador Rogério Carvalho aproveitou para atualizar ao presidente sobre o cenário político em Sergipe e as conversas que tem feito com lideranças políticas e populares.

“É sempre um aprendizado olhar nos olhos do Lula, e ver a vontade e a determinação do presidente em fazer do Brasil, um país em que as pessoas são o bem maior. A caminhada do Lula é para trazer respeito e igualdade, onde o pobre deve estar no orçamento e os ricos no Imposto de Renda. E nós vamos estar juntos nesta jornada”, disse Rogério depois do encontro.