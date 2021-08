“Polícia Unida” aprova medidas duras: fiscalizar veículos administrativos e Tolerância Zero

Movimento realizou a segunda assembleia-geral e categoria aprova medidas mais duras diante da falta de proposta do Governo

Na manhã desta quinta-feira (05), representantes do Movimento Polícia Unida foram recebidos pelo Secretário de Administração do Estado, George Trindade. Na pauta, discussão sobre o adicional de periculosidade.

Durante a reunião, os dirigentes, mais uma vez, explicaram os fundamentos do pleito e aguardavam uma resposta ou, no mínimo, uma contraproposta do Governo, o que acabou não acontecendo.

À tarde, foi a vez de a direção se reunir com as categorias, em assembleia-geral, para informar o resultado da reunião na Sead e deliberar medidas visando pressionar o Governo a, de fato, negociar a regulamentação do adicional de periculosidade.

Além de atos públicos e acompanhamento presencial da agenda do Governador, a categoria aprovou a deflagração da Operação Polícia Unida, que consiste num conjunto de ações que serão empreendidas pelos policias civis, policiais militares e bombeiros militares, no desempenho das atividades diárias.

Nesta sexta-feira, 6, um ato simbólico em frente à Central de Flagrantes (Delegacia Plantonista), a partir das 18h, marcará o início da primeira fase da operação. Os dirigentes do movimento lembram que a participação dos policiais e bombeiros é fundamental e aguardam um comparecimento expressivo.

Confira as ações da primeira fase da Operação Polícia Unida:

1) Fiscalizar, de acordo com as regras de trânsito, os veículos administrativos do Estado.

2) Realizar abordagens somente em casos de fundada suspeita, como manda a legislação processual penal;

3) Em dias anunciados com 24h de antecedência, realizar operação tolerância zero, conduzindo quaisquer infrações penais, inclusive as de menor potencial ofensivo, à Delegacia de Polícia competente.

4) Preencher R.O. com absoluta fidedignidade.

5) Não utilizar equipamentos particulares para suprir ausência de recursos para o desempenho das atividades, a exemplo de celulares pessoais para realização de pesquisas e fotografias.

6) Obedecer rigorosamente às regras de trânsito, na condução das viaturas, especialmente, não excedendo o limite de velocidade.

7) Denunciar irregularidades dos prédios da segurança pública ao Corpo de Bombeiros Militar e demais órgãos de fiscalização.

8) Não procurar suprir por meios alternativos a falta de combustível do Estado ou qualquer outra carência.

9) Não permanecer em grupos de trabalho no WhatsApp e congêneres com seus números ou celulares pessoais.

10) Realizar oitivas somente quando presentes o Delegado de Polícia e o Escrivão ou o Agente que atue no cartório.

11) Registrar o boletim de ocorrência no PPE com o máximo possível de informações, procurando preencher todos os campos disponíveis no sistema.

12) Receber as novas ocorrências da Polícia Militar e de outras forças policiais apenas quando concluída a ocorrência em andamento, realizando um procedimento por vez.

13) Solicitar ao Delegado de Polícia que informe a tipificação no ato de registro de cada ocorrência.

Com informações da ÚNICA/SE