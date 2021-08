Centro de Convenções vai potencializar turismo de Negócios

A entrega do Centro de Convenções representa, ainda, a reinserção de Sergipe na rota do setor, com a possibilidade de receber congressos, exposições, feiras, shows e eventos educacionais e corporativos em geral

Com as obras concluídas pelo Governo de Sergipe, o Centro de Convenções de Sergipe (CCS) será entregue, na próxima segunda-feira (09), à empresa que assumirá a gestão do espaço por meio de parceria público-privada. O CCS traz como principal objetivo a potencialização do turismo de Negócios no estado.

A entrega do Centro de Convenções representa, ainda, a reinserção de Sergipe na rota do setor, com a possibilidade de receber congressos, exposições, feiras, shows e eventos educacionais e corporativos em geral.

O novo espaço vai tornar o estado mais competitivo e preparado para receber o público externo e tem estrutura para ser considerado um dos mais modernos do Nordeste. “A entrega desta obra, pelo Governo do Estado, permite que Sergipe entre no circuito de grandes eventos do país. Estivemos fora desta rota, por algum tempo, por falta de capacidade de abrigar eventos de maior porte, mas agora, com a expectativa da reinauguração, teremos novamente essa capacidade. Isso é fundamental para Sergipe, para o desenvolvimento do Turismo, porque não movimenta somente a rede hoteleira, mas todos os 54 segmentos que estão envolvidos na cadeia do Turismo, o que significa mais geração de emprego, de renda e de oportunidades para os sergipanos”, destacou o secretário de Estado do Turismo, Sales Neto.

O Centro de Convencões AM Malls Sergipe passará a ser administrado pela empresa de mesmo nome, vencedora da licitação correspondente. Após a assinatura do contrato de concessão, a empresa gestora adequará o espaço para o início das atividades. A AM Malls possui mais de 25 anos de atuação nas áreas de administração, planejamento, desenvolvimento e comercialização de shoppings centers e empreendimentos imobiliários comerciais.

“A empresa, que passará a ficar responsável pelo espaço a partir da semana que vem, irá trabalhar fortemente na captação de eventos para o estado, além de manter e realizar todas as adaptações necessárias para receber estes eventos”, complementou o secretário.

A Sociedade de Propósito Específico (SPE) Centro de Convencões AM Malls deverá investir na adequação dos espaços à modelagem operacional. O investimento será direcionado, dentre outros, à mobília e tecnologia, a exemplo de poltronas, cadeiras, mesas, sistema audiovisual e sistema de tecnologia WEB para operar o equipamento; padronização com divisórias acústicas retráteis para ampliação do número de auditórios; implantação de toda a comunicação visual do equipamento, com letreiros, sinalização em geral; assim como sistema de refrigeração, incluindo cortinas de ar, para atender todo o complexo e implantação de escada rolante, plataforma elevatória de acessibilidade, elevadores de carga e passageiros (panorâmico).

Boas expectativas

A entrega do Centro de Convenções traz boas expectativas também para os representantes do setor de Eventos de Sergipe. Um deles é Gustavo Paixão, diretor da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos (Abrape) de Sergipe, que comemora a reativação do espaço.

“Com a volta do Centro de Convenções, Sergipe passa a ter a oportunidade de estar no roteiro de grandes eventos nacionais, regionais e também locais. O novo centro, em modelo de PPP e gerido por uma empresa com experiência, trará benefícios e ainda mais vantagens ao setor de eventos em geral. Um aparelho moderno, versátil e que com certeza será palco de grandes eventos e movimentará toda cadeia produtiva do setor de eventos em Sergipe, gerando emprego, renda e aquecendo nossa economia e Turismo”, destacou.

O Centro de Convenções de Sergipe, após reforma, passa a ter capacidade para 6,5 mil pessoas no Pavilhão de Exposição e aproximadamente 10 mil ao total, além de cerca de 16,3 mil metros quadrados de área construída e 23,2 mil metros quadrados de área total. A obra teve investimentos totais de R$ 29.678.421,87, entre recursos federais e estaduais.

Foto: Marcos Rodrigues/ASN