PC e PM esclarecem tentativa de homicídio na Grande Aracaju

Policiais Civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em ação conjunta com equipes da 7ª Delegacia Metropolitana (7ª DM) e 5º Batalhão da Polícia Militar (5º BPM), cumpriram, na manhã desta sexta-feira (06), um mandado de internação provisória contra um adolescente, pelo crime de ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio. O adolescente foi localizado em Nossa Senhora do Socorro.

De acordo com as investigações, o adolescente, em parceria com seu comparsa, estariam envolvidos em uma tentativa de homicídio ocorrido no dia 02 de março deste ano, no Loteamento Guajará, localizado no município de Nossa Senhora do Socorro.

O mandado de prisão preventiva de um dos envolvidos foi cumprido no dia 20 de julho, que já se encontrava preso pela prática de outro crime.

Fonte e foto SSP