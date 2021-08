Petrobras informa que plataforma do SE Águas Profundas será a P81

A Petrobras realizou na manhã desta quinta-feira (05), um webcast para apresentação de projetos e balanço de atividades do segundo trimestre de 2021 a acionistas, autoridades e técnicos. Durante a sessão virtual, os executivos apresentaram um panorama da empresa ao longo dos últimos três meses e apontaram as perspectivas para os próximos investimentos.

“Seguiremos a trajetória de sustentabilidade financeira, geração de valor e desalavancagem”, disse o presidente da estatal, Joaquim Silva e Luna, adiantando que a empresa prevê alcançar, ainda neste ano, a meta de dívida bruta de 60 bilhões de dólares, antes prevista para 2022.

Entre os temas tratados, o Projeto Sergipe Águas Profundas foi citado. O diretor de Desenvolvimento e Produção, João Henrique Rittershaussen, informou que a empresa segue com a contratação da primeira unidade de FPSO do SEAP, que está sendo contratada no modelo BOT. Ainda segundo o diretor, o início da produção deve ocorrer, provavelmente, em 2026. “Este é um passo importante para o desenvolvimento do SEAP”, disse.

Completando a informação, o diretor de Exploração e Produção, Fernando Borges, lembrou que a Petrobras reservou US$ 2 bilhões para o projeto Sergipe/Alagoas, e, segundo ele, a plataforma que dará suporte à produção será denominada P81.

Histórico

A exploração das reservas de petróleo e gás em águas ultra profundas do litoral sergipano, com investimento estimado em US$ 2 bilhões, foi um dos projetos confirmados pela Petrobras na apresentação de seu Plano Estratégico 2021-2025, divulgado em dezembro de 2020. Já no mês de fevereiro, a empresa anunciou a contratação de uma Unidade Flutuante de Produção, Armazenamento e Transferência (FPSO) para operacionalização do projeto Sergipe Águas Profundas.

“Temos acompanhado de perto todas as ações da Petrobras em Sergipe, principalmente no projeto Águas Profundas, uma vez que sabemos da sua importância para o desenvolvimento econômico do Estado”, pontuou o secretário do Desenvolvimento Econômico, José Augusto Carvalho.

Foto: André Motta/Arquivo Petrobras