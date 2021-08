Plantão Preuni: divulgada uma nova semana de estudos

Com a retomadas das aulas presenciais, a videoaula é mais uma ferramenta de estudo, utilizando como complemento pedagógico apostilas e caderno de estudos

Os alunos matriculados no Programa Pré-Universitário da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Preuni/Seduc) já podem acessar a programação de videoaulas transmitidas no YouTube da Educação Sergipe, referentes à semana de 9 a 14 de agosto, no horário das 19h às 22h, com retransmissão posteriormente pela TV Estude em Casa SE (canal 4.2).

Com a retomadas das aulas presenciais, a videoaula é mais uma ferramenta de estudo, utilizando como complemento pedagógico apostilas e caderno de estudos, já que 12 polos do Preuni retornaram às aulas presenciais. Atualmente, o Preuni tem 3.621 alunos aptos a retornarem às aulas presenciais distribuídos em 44 polos. ” A orientação é alternar grupos de alunos entre o presencial e o remoto, com uma oferta híbrida, a depender do quantitativo de alunos presenciais”, explica o coordenador pedagógico do Preuni/Seduc, Vlademir Santos.

O material de apoio pedagógico do Preuni está disponível no formato digital no portal Estude em Casa, no endereço: www.seduc.se.gov.br/estudeemcasa, como os cadernos que auxiliam os alunos durante o ano letivo, dicas para o Enem, além de arquivos em PDF e simulados para o estudante testar suas habilidades sobre os conteúdos que são recorrentes no exame. Os cadernos de estudos são fornecidos gratuitamente aos alunos, e todos os conteúdos e exercícios são produzidos pelos próprios professores do Preuni.

O Preuni também está trabalhando para disponibiliza o Segundo Simulado Online, um material de estudo acessado através do Portal Estude em Casa, em que os estudantes têm à disposição questionários sobre os principais assuntos recorrentes nos últimos exames.

Fonte e foto Seduc