Prefeito inaugura infraestrutura do São Carlos em Aracaju

A vida dos moradores do loteamento São Carlos, no bairro Olaria, zona Norte de Aracaju, ganhou novo sentido nesta sexta-feira, 6. O prefeito Edvaldo Nogueira inaugurou a obra de infraestrutura completa do canal e seu entorno, pondo fim à angústia de famílias que há mais de 30 anos viviam em condições indignas na localidade. Com um investimento de mais de R$ 3 milhões, a conclusão da obra representa o cumprimento de mais um compromisso firmado por Edvaldo com os aracajuanos. Além do revestimento e cobertura do canal, o projeto consistiu na pavimentação da área, permitindo aos moradores um novo acesso às suas residências.

“Esta é uma obra muito significativa e me enche de alegria poder entregá-la. Só quem viveu aqui, com esse canal aberto, sofrendo com os alagamentos em dias de chuvas, conhece o sentimento. A situação era muito difícil para os moradores e esta obra veio para trazer dignidade, renovação, melhoria da qualidade de vida para o bairro. Então, é um investimento de mais de R$ 3 milhões em infraestrutura completa, cobertura do canal, construção de uma nova via para circulação de veículos, para as pessoas caminharem, ou seja, uma obra que traz dignidade para uma região que sofria tanto”, destacou Edvaldo.

O prefeito enfatizou ainda que, ter executado as intervenções representou a realização de um projeto pessoal e como gestor da cidade. Edvaldo lembrou, ainda, que os recursos para realização da obra foram conquistados junto à bancada federal, sendo parte da emenda impositiva de R$ 63 milhões destinada à capital sergipana na gestão anterior.

“Este era um sonho que tinha e que buscava tornar realidade desde o meu primeiro mandato. Na gestão passada, com muito esforço, consegui os recursos, aquela emenda de R$ 63 milhões que veio para Aracaju com a ajuda importante do ex-deputado federal André Moura, e com estes recursos conseguimos realizar inúmeras obras nesta região da zona Norte, entre elas, esta do São Carlos que mudou completamente a localidade. Esperei o período chuvoso para inaugurá-la porque queria atestar a eficiência e tivemos uma resposta muito positiva. Muita gente não acreditava que fôssemos realizar a obra e hoje estamos aqui entregando” reiterou o prefeito.

Realização

Para quem reside no loteamento São Carlos e vivenciou momentos difíceis, a conclusão da obra é a realização de um sonho. É o caso do agricultor Samuel Faria de Mendonça, que mora no local há dois anos. “Aqui era um esgoto a céu aberto, era terrível. Quando chovia, o canal transbordava e víamos ratos, baratas, sujeira. Agora está bom demais. Graças a Deus, é só benção porque até o valor das casas aumentou. Temos saneamento e temos também lazer, já que até uma pracinha para conversar com os vizinhos à noite, iluminação, temos. Não temos o que reclamar. Pelo o que vivíamos, hoje estamos no céu. Saímos da lama”, comemorou.

Transformação

Realizando uma verdadeira transformação no local, a obra consistiu na construção de um canal de células em concreto em uma extensão de 325 metros que foi coberta. Também houve implantação de um sistema de drenagem pluvial, construção de um emissário e de uma estação elevatória de esgotamento sanitário. Além disso, toda a área foi pavimentada, possibilitando o trânsito de veículos e melhorando a mobilidade urbana do bairro.

“A situação aqui era muito ruim, insalubre, e havia um canal muito problemático. Esta obra veio para transformar a realidade local e ficamos muitos felizes de ter sido um elemento de solução para esta região. Aqui, nós cobrimos o canal, realizamos a infraestrutura completa e o local virou uma rua pavimentada para acesso às casas. Ou seja, resolvemos os problemas permanentes deste bairro”, detalhou o presidente da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), Sérgio Ferrari.

Acompanharam o ato a deputada estadual Maísa Mitidieri, os ex-deputados federais André Moura e Adelson Barreto, os vereadores Antônio Bittencourt (líder da bancada de situação), Sargento Byron, Aderson de Tuca, Binho pelo Social, Sávio Neto de Vardo, Isac Silveira, Joaquim do Janelinha, Vinicius Porto, Pastor Diego e secretários municipais.

Foto: Ana Lícia Menezes