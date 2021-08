São Cristóvão: vacinação para pessoas com 28 anos ou mais continua no sábado

A vacinação contra a covid-19 em São Cristóvão continuará com as pessoas da faixa etária dos 28 anos neste sábado (7). Já no domingo (08), dia dos pais, não haverá vacinação no município.

Além disso, quem tomou a 1ª dose da vacina Astrazeneca até 22 de maio já poderá tomar a 2ª dose a partir de sábado (7). A vacinação no final de semana ocorre em 5 pontos da cidade, bastando levar documento de identidade, comprovante de residência de São Cristóvão (ou no nome de alguém que possa comprovar vínculo, como pai, mãe, esposo e esposa), e cartão SUS ou CPF. No caso da 2ª dose, é preciso apresentar o cartão de vacinação da covid e a identidade.

Confira os locais de vacinação no sábado (7) das 9h às 12h e das 13h às 16h:

– UBS Massoud Jalali (Rosa Elze);

– UBS Salão da Paróquia Nossa Senhora do Loreto (Eduardo Gomes);

– UBS Jairo Teixeira (Centro);

– Caps João Bebe Água (Rosa Maria)

– Caps Valter Correia (Alto da Divinéia)