Secretaria de Estado da Saúde distribui vacinas contra a Covid-19 para os municípios sergipanos

A Central de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos, órgão da Secretaria de Estado da Saúde (SES), começou a enviar aos municípios sergipanos, nesta sexta-feira, 06, o total de 34.210 doses de vacinas contra a Covid-19. Todos os imunizantes são para a primeira aplicação.

Essas doses chegaram a Sergipe esta semana, em duas remessas enviadas pelo Ministério da Saúde. Destas vacinas que foram enviadas para os municípios, 26.910 são do fabricante Pfizer; 7.300 são da Coronavac/Butantan. As vacinas chegam aos municípios para reforçar o empenho do governo do Estado no processo de imunização da população sergipana.

A distribuição ocorre para todas as regiões hoje, sexta-feira, 6. Já os municípios das regionais de Aracaju e Nossa Senhora do Socorro devem retirar na Secretaria de Estado da Saúde. Para os demais municípios a entrega ocorre nas sedes de cada regional. A Secretaria de Estado da Saúde vem distribuindo as remessas com o máximo de celeridade às regiões de saúde. A logística de distribuição garante que os imunizantes cheguem aos locais de vacinação com rapidez.

