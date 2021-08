Secretário de Turismo se reúne com donos de bares da Orla São Braz, em Socorro

Na manhã desta quinta-feira (05), o secretário de Turismo do Município de Nossa Senhora do Socorro, Júnior Trindade, se reuniu com os donos de bares da prainha do Loteamento São Braz. A conversa teve o objetivo de ouvir as necessidades dos comerciantes e de aproximá-los das decisões que trarão melhorias para o turismo local.

A reunião foi um pedido do Prefeito do Município, que tem o objetivo de aproximar as decisões da gestão povo de Nossa Senhora do Socorro. Algumas medidas serão tomadas com a finalidade de aquecer o turismo da Orlinha, além de fomentar a economia da região.

Recém chegado à pasta de Turismo, o secretário Júnior Trindade aproveitou a oportunidade para se apresentar e se colocar à disposição dos donos de bares. “Muitas foram as sugestões dos comerciantes para a melhoria do trabalho realizado por eles naquela localidade. Todas as sugestões foram anotadas e serão estudadas, junto com o prefeito, para analisar a Viabilidade técnica para atendermos às necessidades apresentadas por eles”, declara.

Segundo o comerciante Ramon José dos Reis, a reunião com o secretário demonstra mais incentivo e uma garantia maior nos resultados. ‘’Sozinhos já fizemos muito, mas com o apoio da prefeitura avançaremos muito mais. Acho de fundamental importância a iniciativa do secretário de fortalecer a divulgação dos nossos atrativos turísticos, além da adequação da nossa estrutura para recebermos essa demanda”, finaliza.

