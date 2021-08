Shoppings de Aracaju sorteiam moto BMW e Playstation 5

Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) aposta em crescimento de 32% nas vendas no setor

A ser celebrado no próximo domingo, 8 de agosto, o Dia dos Pais promete atrair as famílias para os shoppings do Brasil. Pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) estima um crescimento de 32% nas vendas para a data, em comparação com 2020. O aquecimento aponta para a retomada gradual deste importante setor da economia.

No ano passado, quando alguns centros comerciais ainda estavam fechados, as vendas caíram 32,4% em relação ao Dia dos Pais de 2019. A flexibilização das medidas de distanciamento social, o avanço da vacinação no país e a melhora da confiança do consumidor têm contribuído para a boa expectativa neste ano.

De acordo com a Abrasce, peças do vestuário, artigos esportivos, eletrônicos e calçados estão na lista dos itens mais procurados pelo consumidor, que deve investir em média R$ 192 no presente.

Buscando facilitar a vida do consumidor e oferecer mais comodidade, os shoppings têm investido em diferentes modalidades de compras como delivery, marketplace e vendas online (64%), drive-thru (51%) e lockers (21%). E para incentivar as compras, 61% dos empreendimentos estão realizando promoções para o Dia dos Pais, como sorteios (27%) e ações do tipo compre e ganhe (24%).

Moto BMW e Playstation 5

Em Sergipe, quem realizar compras nos dois principais shoppings de Aracaju tem a chance de ganhar uma moto BMW ou três Playstation 5. Além das lojas físicas dos shoppings Jardins e Riomar, o consumidor da capital sergipana conta também com diferentes canais de compras e entrega, onde encontra opções de presentes para todos os bolsos e estilos de pai e saborosos pratos para o almoço de domingo.

As plataformas Shopping Jardins Online e RioMar Aracaju Online atendem a todos os bairros de Aracaju e o frete é grátis na primeira compra ou nos pedidos a partir de R$ 100. As refeições são entregues em até uma hora e os demais produtos em até 24 horas. O consumidor pode incluir itens de diferentes lojas e restaurantes no mesmo pedido e, ativando a opção “presente”, as compras são entregues no endereço indicado, sem identificação do valor e com mensagem afetuosa.

Shopping Jardins

No dia 16 de agosto, o empreendimento localizado na zona Sul de Aracaju irá sortear uma moto BMW zero quilômetro, modelo G310 R. Cada R$ 150 em compras efetuadas no período de 28 de julho a 12 de agosto dá direito a um número da sorte. Pedidos realizados pelo Shopping Jardins Online valem números da sorte em dobro, ou seja, cada R$ 150 dá direito a dois números.

Além da entrega em domicílio, o consumidor pode retirar o pedido gratuitamente no Drive-thru, pick-up center no Balcão de Informações ou lockers instalados no Shopping Jardins.

Para concorrer à moto BMW, basta cadastrar as notas fiscais e resgatar o número da sorte acessando o site shoppingjardinsonline.com.br até as 21h do dia 12 de agosto.

RioMar Aracaju

Em comemoração ao Dia dos Pais, o shopping localizado no bairro Coroa do Meio irá sortear três Playstation 5 para conectar pais e filhos a divertidas aventuras. Cada R$ 150 em compras efetuadas nas lojas físicas e no RioMar Aracaju Online, entre 27 de julho e 9 de agosto, dá direito a um número da sorte.

Além da entrega em domicílio, o consumidor que realizar pedidos pelo canal de e-commerce do shopping pode retirá-los gratuitamente no Drive-thru ou pick-up center instalados no RioMar Aracaju.

Para concorrer aos Playstation 5, basta cadastrar as notas fiscais e resgatar o número da sorte acessando o site riomararacajuonline.com.br até as 21h do dia 11 de agosto. A apuração acontece pela Loteria Federal e o resultado será divulgado no dia 12 de agosto, às 14h.

Foto: Divulgação

Da assessoria