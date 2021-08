Um País à beira do caos

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Apesar do País está sob tensão, em razão da CPI da Covid, que expõe crimes em relação ao tratamento da doença no País, pondo em dúvida a seriedade, lucidez e honestidade de um bloco que ocupa o Planalto, além do confronto entre instituições que precisam se unir para levar confiança e solidez ao sistema democrático, nos Estados as eleições de 2022 estão em movimento prováveis candidatos, criando um clima de campanha que não faz o menor sentido. Tudo está tão confuso no Brasil, que um desentendimento grave entre Executivo e Judiciário, põe em descrédito o sistema, pela clara violência em estruturas que são postas para assegurar a paz.

O clima cheira a um golpe em que o ditador pode ser o próprio Bolsonaro. As Forças Armadas estão participando de todo o desconforto político, e apoia abertamente o fim do voto eletrônico, para o retorno do voto impresso, que seria um retrocesso e abertura ampla para fraudes, com alterações de mapas. Ontem a Câmara Federal manteve o processo digital e praticamente derrubou o Distritão, um sistema eleitoral que elitiza o pleito e acaba com os partidos políticos, boa parte deles sem razão e nem motivos para está em atuação, porque não têm identificação ideológica e é montado para proveitos financeiros e apoio às estratégias que levam à corrupção.

Há sintomas que a situação vai piorar. O Brasil está sem perspectiva de crescimento, por falta de uma estrutura que recupere a economia e de um projeto social que atenda a todas as dificuldades que surgiram no rastro da pandemia, inclusive a miséria e a fome que se mostram presentes nas periferias das grandes cidades e nos municípios que não têm estrutura para de recuperar as perdas de famílias que ainda não tiveram condições de se recompor de todo mal provocado pela doença, absolutamente desassistida pelos poderes pública e incentivada por um presidente que aconselhou medicamentos sem nenhuma base científica.

Assiste-se todos os dias o confronto de ideias. A direita radical avança de um lado, a esquerda também se levanta e reage, criando um clima que não vislumbra qualquer possibilidade de entendimento para se chegar a uma perspectiva de recuperar um País à beira do caos. O pior é que se percebe um horizonte turvo, principalmente quando o presidente diz que mesmo perdendo o pleito em 2022 não entrega o cargo sem que houvesse qualquer reação que o colocasse fora de tempo, já que explicitamente prega o fim do que ainda resta de democracia.

Muda secretário

A mudança na Secretaria da Agricultura ocorrerá na segunda quinzena deste mês [entre os dias 20 a 25], segundo informação de um servidor da Pasta.

*** Acrescentou que já há um movimento sobre a mudança na Secretaria, que já fora confirmada para os servidores.

*** Nessa reforma sai André Bomfim e entre o ex-deputado Zeca da Silva.

MDB se fortalece

Assim que chegou de Brasília, ontem, o ex-deputado federal Sérgio Reis (MDB) teve um encontro com o prefeito de Laranjeiras, Juca Bala, e o empresário Marcos Franco (ambos também do MDB). Sergio pode disputar vaga na Assembleia.

*** Na pauta, política estadual e o fortalecimento do MDB, inclusive com Marcos Franco se colocando à disposição para ser o nome do partido a uma vaga na chapa majoritária.

A governador ou vice

O presidente da Assembleia Legislativa, Luciano Bispo (MDB), em exclusiva à Coluna Aparte, de Jozailton Lima, disse “que não nutre uma questão de honra” por disputar a vice em 2022, no bloco governista.

*** E surpreendeu: “quero ser candidato é a governador”.

*** – Estou colocando o meu nome à disposição de uma chapa majoritária do grupo, mas se me quiserem pra vice-governador, vou e não tenho problema não, disse.

Sobre a reeleição

Luciano Bispo diz que tem cuidado de não esvaziar sua candidatura à reeleição. Acha que esse é o seu caminho mais natural.

*** – Minha disputa prioritária é pelo mandato de deputado, mas se pintar alguma outra coisa vamos sentar para conversar, disse.

*** Luciano Bispo, inclusive, tem dito a todos os prefeitos ligados a ele que será candidato à reeleição de deputado estadual.

Sobre Valdevan

Segundo informação que chega de Brasília, o senador Rogério Carvalho (PT) já teria dito, há algum tempo, que não faria composição com o deputado Valdevan Noventa.

*** A fonte disse que não há nada em relação ao Partido Liberal, mas ao fato de Valdevan não ter compromissos com Sergipe.

*** Rogério inclusive chegou a conversar com o ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), sugerindo apoio para as eleições de 2022.

Senado ou Câmara

A delegada Danielle Garcia (Patriotas) repetiu, quarta-feira, em live com Luís Carlos Focca, da TV Itnet, o que dissera em reunião com aliados e fora publicado por Plenário:

“se André Moura e Valdevan Noventa disputarem o Senado”, ela também disputa.

*** Na live a delegada não explicou o porquê, apenas considerou que “seria uma disputa interessante”.

*** Daniele reafirmou que se passar o Distritão, ela colocará seu nome para federal e disse que não vive da política: “a política para mim é uma opção para fazer o bem”.

Distritão não foi votado

O deputado federal Fábio Henrique (PDT) disse que o Distritão não foi votado ontem, porque não houve acordo entre os parlamentares.

*** – Como tem muita reação contrária, os deputados já estudam a volta das coligações como uma saída, disse.

*** Fábio Henrique acha qualquer coisa melhor que o Distritão e adianta que “aqui (na Câmara) está tudo indefinido. Agora só na semana que vem”.

Os Fonseca na disputa

O ex-deputado estadual Venâncio Fonseca (PSC) disse, quarta-feira, a Jozailton Lima, que um representante da sua família poderá disputar vaga na Alese em 2022.

*** – Ou eu ou Luiz Fonseca. Mais lá na frente, quando sair à nova regra do jogo eleitoral, vamos analisar para ver como fica isso, disse.

*** Segundo Venâncio, “está parcialmente decidido que os Fonseca terão um candidato a deputado estadual”.

Convite do PSB

O presidente do PSB em Sergipe, Valadares Filho, esteve ontem em Estância e conversou com o ex-prefeito Ivan Leite por um bom tempo.

*** Ivan pretende disputar vaga na Câmara Federal e ficou de avaliar o convite feito por Valadares Filho para filiar-se ao partido.

*** Não há nada definido, inclusive porque Ivan recebeu convites de outros partidos.

Politizou a vacinação

Senador Rogério Carvalho disse ontem que o Brasil podia ter sido o primeiro país a iniciar a vacinação. Mas o presidente interviu para politizar o assunto e atrasou a imunização.

*** – Foram mais de 100 emails da Pfizer ignorados. Mais de 200 milhões de vacinas roubadas dos braços dos brasileiros em 2020! Denunciou.

Mentira como método

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) disse ontem que “lidar com um presidente da República que usa a mentira como método é um desafio para as instituições”.

*** – A Justiça dá passos firmes no sentido correto, de não aceitar ataques reiterados à democracia. Cabe ao Legislativo seguir o exemplo e defender os verdadeiros interesses da nação, sugere.

Lula pelo Nordeste

O ex-presidente Lula da Silva (PT) faz viagem à região Nordeste para rever amigos e aliados e avaliar a sua popularidade.

*** Dia 15 deste mês ele desembarca em Pernambuco e segue para o Piauí, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia.

*** O senador Rogério Carvalho pretende acompanhar os encontros em pelo menos dois Estados. A viagem de Lula é por Estados governados pelo PT.

Tende a trocar de partido

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) tem visitado bases políticas diariamente. É incansável em pré-campanha. Tende a trocar de partido e pode ir para o PDT.

*** Há um pequeno problema: o PDT terá Ciro Gomes a presidente, e Jackson não deixará de votar em Lula da Silva.

*** JB vai disputar vaga na Câmara Federal…

Um bom bate papo

Carlos Ayres Britto – Corpo todo mundo tem, alma é uma conquista. Os desalmados tão aí pra confirmar.

Ricardo Amorim – Sustentabilidade nada mais é do que criar condições para que o hoje não exista à custa do amanhã.

Paula Marisa – Lendo a íntegra do inquérito da PF sobre a invasão à urna eletrônica, percebo que a coisa é ainda mais grave.

Roberto Freire – O Cidadania e sua militância são a favor das urnas eletrônicas – o voto já é auditável – e contra o distritão, uma praga que vai destruir os partidos.

Marcelo Feller – Agora que a pataquada do voto impresso foi rejeitada, o presidente podia se preocupar com outra coisa.

Gilberto Natalini – Estamos chegando próximo de um ponto irreversível com Bolsonaro. Daí, o caminho será seu impedimento. Ele está fazendo muito mal ao Brasil.

Estadão – Doria vai à Justiça contra governo Bolsonaro após acusar atraso do ministério na entrega da vacina.

Rodrigo Maia – Vida que segue. A obsessão esotérica do Bolsonaro foi enterrada ontem pelo processo democrático.