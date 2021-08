Na manhã do dia 06.08, houve encontro na sede do TCE entre o sociólogo Igor Salmeron e o conselheiro Dr. Carlos Pinna. A visita foi feita para conversar sobre a volta do regime presencial com propostas de diálogo maior do Tribunal a favor de publicações voltadas ao fortalecimento do cenário educacional e cultural de Sergipe. Dessas duas figuras intelectuais já temos uma certeza: vem novidades proveitosas para toda sociedade.