Mãe de Paulo Gustavo passa mal em missa pelos três meses da morte do ator

A saudade entre amigos e familiares ainda é grande. Nesta sexta-feira, a morte do ator Paulo Gustavo em decorrência de complicações da Covid-19 completou 3 meses. Para homenagear o humorista foi celebrada uma missa no Santuário da Santa Dulce dos Pobres, em Salvador, na Bahia. No mesmo dia, a irmã de Paulo, Ju Amaral, postou em sua rede social que a mãe, Déa Lúcia, passou mal durante a cerimônia. Segundo ela, diante a forte emoção, logo no início da celebração, Déa teve uma “crise de ansiedade fortíssima” e teve que sair. “Ela foi medicada e está bem!”, garantiu Ju. Durante a visita, a família teve a oportunidade de conhecer a obra social. “Conhecemos a instituição e ficamos encantados com o trabalho que Maria Rita faz”, contou ela.

Várias amigos de Paulo Gustavo estiveram presente na missa, além do marido, Thales Bretas, da mãe e da irmã. Entre elas estavam Ingrid Guimarães, Monique Alfradique e Malu Gaspar.

Fonte/Foto: globo.com