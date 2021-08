Marcos Mion revela que recebeu ligação de Luciano Huck: ‘Me ofereceu todo o apoio’

Marcos Mion compartilhou com seus seguidores nas suas redes sociais o modo como está se sentindo com o convite para assumir o Caldeirão. O novo apresentador vai fazer a sua estreia no dia 4 de setembro, em uma nova versão do programa até dezembro.

“Tô vivo, mas está tudo em câmera lenta. Estou vivo, mas está tudo no modo avião. Eu paro e não consigo entender direito. Eu sou o apresentador…”.

O futuro comandante do Caldeirão interrompeu a fala e começou a gargalhar de felicidade: “Eu não consigo falar, parece que não é verdade, sabe?”.