Pastor Heleno entrevista ministro da Cidadania e explica sobre o Bolsa Família

O pastor Heleno Silva, pré-candidato a deputado federal, entrevistou neste sábado (14) o ministro da Cidadania, João Roma, (Republicanos).

Durante a entrevista ele falou aos ouvintes sobre o programa Sergipe no Altar, nas rádios Xingó, Luandê e Rio FM e explicando as novidades muito importantes, em especial sobre o novo Bolsa Família, que se chamará Auxílio Brasil.

Segundo Roma, o governo pretende zerar a fila do Bolsa Família, que hoje é de 1,5 milhão de brasileiros. Permitir empréstimo consignado junto aos bancos para os beneficiário.

O ministro explicou que quem estiver no programa e conseguir emprego com carteira assinada não perderá o valor mensal, porque o objetivo do governo é melhorar a renda das pessoas.

Além do reajuste de até 50% no valor médio do benefício. “Realmente são boas notícias e que nos deixam animados, uma vez que ainda enfrentamos consequências da pandemia que atingem de forma mais grave as famílias pobres. Estas precisam de uma presença mais forte dos governos para que se recuperem e tenham alimento dentro das suas casas. Vamos acompanhar para que esses anúncios se tornem realidade”, disse o ministro.