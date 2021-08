“Deus é maravilhoso o tempo todo. Pegando minhas chaves, realizando mais um pedido que fiz pra Ele”, escreveu ela. “Lembro do dia que pedi isso para Ele. Comprar minha casa de praia (Ele colocou no plural) para proporcionar o melhor para a minha família. É sobre não desistir, sobre insistir e confiar”, acrescentou Rafa na legenda.

A apresentadora de 28 anos de idade foi a segunda colocada no BBB20 e doou os 150 mil reais do prêmio. Ela tem mais de 22 milhões de seguidores no Instagram.

Fonte/Foto: globo.com