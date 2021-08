Rodoviários recebem kits e Curso de Protocolo de Segurança

Atenção ao manuseio da máscara, inclusive a PFF2, além das orientações de combate contra o vírus da Covid-19 reuniram os trabalhadores rodoviários nos auditórios das empresas prestadoras de serviço de transporte público que atuam na Grande Aracaju na manhã da última quinta-feira, 5.

Seguindo os protocolos de segurança e saúde dos órgãos gestores, as empresas dividiram os trabalhadores em turmas nos dois turnos, para evitar aglomeração e tornar as aulas mais dinâmicas.

No auditório do Grupo Modelo, diversos rodoviários atentos às orientações da instrutora Daniela, do Sest Senat Aracaju. Quem ficou super confiante com o Curso de Protocolo de Segurança do Transporte foi Geilza Santana.

Atuando como agente comercial nos Terminais de Integração, Geilsa afirma que sempre seguiu as recomendações por lidar com o público todos os dias. Agora, com o kit em mãos, ela afirma que o cuidado será maior.

“Hoje a gente aprendeu como se proteger mais e isso vai ajudar muito mais no nosso dia a dia. Toda proteção contra o vírus da Covid-19. Eu já estava me cuidando sempre e saio com mais conhecimento”, conta.

Na Viação Atalaia, com as palavras do instrutor Moabe Teles, o motorista Jonhy Santos comenta que o cuidado será muito mais reforçado.”

“É de suma importância a gente ter acesso a esse tipo de conhecimento. A gente reforça nossos cuidados por nós mesmos e, inclusive, para proteger os nossos familiares e amigos. A gente trabalha diretamente com as pessoas e fico feliz em ter feito o curso, porque informação nunca é demais. Saio daqui mais firme nas medidas preventivas para cuidar e salvar mais vidas”, direciona.

Já no grupo Progresso, o motorista Jeferson de Sena afirma que compareceu para ter mais informação, já que lida com o público todos os dias.

“A gente precisa ter cuidado e tomar providências. Ainda tem muita gente que não foi imunizada totalmente e ainda não é tempo de descuidar”, informa.

A diretora do Sest Senat Aracaju, Polyana Isidro, explica que mesmo diante da pandemia do Covid-19, o setor de Transporte não parou, e por isso o Sest Senat busca atuar como suporte a estes trabalhadores, a fim de reforçar os protocolos de segurança.

“Uma área como a do Transporte precisa cada vez mais se preparar e preparar seus colaboradores para os protocolos de segurança nos seus postos de trabalho. O Sest Senat tem apoiado nessa missão, oferecendo informações de segurança e motivação através dos nossos cursos presenciais e onlines. Como parceiro das empresas de transporte de passageiros, o Sest Senat Aracaju não poderia ficar de fora. Esperamos poder passar todas as orientações com esse curso, reforçando os cuidados e protocolos de segurança no Transporte”, explica.

O presidente do Setransp, Alberto Almeida, explica que a instituição não poderia deixar de reforçar os cuidados necessários.

“Por isso, estamos aproveitando, mais uma vez, o momento para massificar a informação entre os rodoviários. É lavar as mãos, utilizar máscaras, evitar colocar a mão no rosto e todos os outros protocolos que seguimos fazendo desde o início da pandemia pelo bem de todos. O país passa pelo processo de imunização, mas quanto aos protocolos de saúde, seguiremos fortalecendo, porque cuidar da saúde é fundamental”, aponta.

O Curso de Protocolo de Segurança no Transporte segue até hoje nas garagens.

Fonte e foto Setransp