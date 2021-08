Senador Alessandro destina R$ 5,3 milhões em emendas para municípios sergipanos

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) confirmou a destinação de R$ 5,3 milhões em emendas parlamentares especiais para investimento nos municípios sergipanos. Os recursos foram transferidos na última terça-feira (03) e atendem cidades dos oito territórios sergipanos: Alto e Médio Sertão, Agreste, Centro Sul, Sul, Grande Aracaju, Leste e Baixo São Francisco. Os projetos beneficiados foram selecionados a partir de um processo participativo de indicação de emendas.

“Este é um dos principais compromissos que venho honrando durante o meu mandato, o de proporcionar recursos que viabilizam a qualidade de vida do povo sergipano. Os investimentos atendem principalmente as áreas da Saúde, Educação, Segurança Pública e Assistência Social. Agora, dando plena transparência dessa destinação, podemos acompanhar e fiscalizar esses investimentos”, destaca Alessandro Vieira.

Destas Emendas Especiais, R$ 500 mil foram disponibilizados para a Secretaria Estadual de Segurança Pública investir na reforma de delegacias, R$ 200 mil serão aplicados na Guarda-Municipal de Nossa Senhora do Socorro e mais R$ 200 mil para a Guarda-Municipal de Estância. R$ 1 milhão foi destinado para projeto de videomonitoramento em Itabaiana e mais R$ 230 mil para vidoemonitoramento em Nossa Senhora da Glória, totalizando mais de R$2 milhões para a área de Segurança Pública. Além disso, R$ 2 milhões foram destinados para a área da Saúde.

Na área da Assistência Social, R$ 450 mil serão aplicados na reforma do Restaurante Popular Padre Pedro, em Aracaju, que disponibiliza diariamente 1.500 refeições no almoço e 750 no jantar ao preço de R$ 1,00. R$ 220 mil foram alocados para a Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social, para projeto de capacitação profissional de jovens e adultos portadores de deficiência, através do Centro de Integração Raio de Sol.

Também foram transferidos na última terça-feira (03) os valores referentes à R$ 200 mil para reforma de escola municipal em Umbaúba, R$ 150 mil para aquisição de castramóvel para Estância, e mais R$ 150 mil para aquisição de castramóvel para Nossa Senhora das Dores.

“Sou um parlamentar que ajuda e cuida dos municípios. E faço isso de um jeito simples e objetivo. Escuto a população, as demandas dos prefeitos, e analiso os projetos. Não me preocupo com compromisso de voto para 2022, 2026, 2030, nem estou pensando em quem os prefeitos votaram em 2018. Nosso objetivo é atender o que a população precisa”, pontua senador Alessandro.

Edital de Emendas Participativas

Até o dia 16 de Agosto, organismos da administração pública, entidades federais e organizações sem fins lucrativos – sediados em Sergipe – podem inscrever propostas que tenham como objetivo responder às necessidades coletivas dos sergipanos.

O 3º Edital de Emendas Participativas do mandato do senador Alessandro Vieira pode ser acessado no link bit.ly/EmendasParticipativas2021 . Os critérios de participação e de seleção, etapas, cronograma e formulário de inscrição estão no link do edital. Os projetos serão analisados, e a divulgação dos selecionados será no dia 15 de Setembro. As propostas classificadas irão para a segunda fase, de votação popular. A divulgação do resultado final será no dia 07 de Outubro.

Foto Waldemir Barreto Agência Senado

Fonte assessoria