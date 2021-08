Sergipe recebe 92.670 doses de vacinas na sexta e sábado para acelerar imunização no Estado

Com as 25.000 vacinas da Astrazeneca (para primeira dose) que chegaram na manhã deste sábado (07), com as 24.500 também da AstraZeneca (para segunda dose), 42.120 da Pfizer (primeira dose) e 1.050 da Janssen (dose única) que recebemos na tarde de sexta-feira (06), são 92.670 novos imunizantes que vão acelerar a vacinação no estado.

A logística da Secretaria de Estado da Saúde entrou em ação para receber, transportar, armazenar e vai garantir vacina em todos os municípios já na segunda-feira.

Fique de olho no calendário do seu município e não deixe de se vacinar, em 1ª ou 2ª dose.