Cedro de São João zera casos de contaminados pela Covid

Após mais de um ano de pandemia, o Governo Municipal de Cedro de São João, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa, por meio do boletim epidemiológico publicado nesta sexta-feira, 06, um número mais que esperado pela população do município: 0 pessoas em tratamento contra a Covid.

A prefeita Layana Costa comemora o índice e agradece todo o empenho e trabalho executado pela equipe de saúde do município. ” O resultado se dá através do trabalho intenso contra o vírus, junto com as orientações e medidas restritivas. Mas, quero pedir a compreensão de todos, pois é necessário a colaboração da população para que os índices continuem baixos”, pontua Layana Costa.

Para o combate à pandemia a Prefeitura realizou diversas ações por meio da Secretaria Municipal de Saúde, com decretos com diversas proibições e imposição do distanciamento social, e ações como a ativação do Centro Municipal de Vacinação Contra Covid-19.

Fonte e foto assessoria