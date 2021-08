Concurso da Universidade Federal de Sergipe oferta 13 vagas para professor efetivo

Estarão abertas, de 9 de agosto a 7 de setembro, exclusivamente pela internet, as inscrições para 13 vagas do concurso público para professor efetivo da Universidade Federal de Sergipe.

O Edital nº. 08/2021, divulgado pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep), traz vagas para os cargos de professor Adjunto-A 40h, Adjunto-A DE (Dedicação Exclusiva) e professor Auxiliar.

O salário inicial é de R$4.472,64 para Adjunto-A DE e R$3.130,85 para os demais, podendo, em todos os casos, ser acrescida de retribuição por titulação (aperfeiçoamento, especialização, mestrado ou doutorado).

As vagas destinam-se aos departamentos/núcleos de Biociências, Medicina, Odontologia, Biologia, Computação, Comunicação Social, Engenharia Civil, Engenharia de Pesca e Aquicultura, Engenharia Mecânica, Nutrição, e Psicologia.

Das 13 vagas disponíveis, 8 são para ampla concorrência, 3 para cotistas e 2 para pessoas com deficiência. Em não havendo inscritos nas vagas reservadas, elas serão transferidas para ampla concorrência. As vagas foram sorteadas entre os departamentos no último dia 26 de julho.

As taxas de inscrição são de R$70 para Auxiliar e R$ 150 para os cargos de Adjunto. Pedidos de isenção da taxa podem ser apresentados por candidatos que sejam doadores de medula óssea ou cuja família esteja inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

Para professor Auxiliar, o concurso incluirá prova escrita e prova didática, ambas eliminatórias, além da prova de títulos. Para Adjunto-A, haverá também uma etapa de prova de projeto de pesquisa.

Para mais informações, acesse a página do concurso.

Eventuais dúvidas poderão ser dirimidas pelo Departamento de Recrutamento e Seleção de Pessoal (DRS/Progep), através do e-mail concursos@academico.ufs.br.

Fonte: UFS