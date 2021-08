Confiança goleia o Náutico na Série B e o Itabaiana empata com o Murici na Série D

O Confiança foi até Recife-PE, enfrentar o Náutico pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida aconteceu no estádio dos Aflitos. A equipe sergipana fez uma excelente partida e goleou o Náutico. A vitória foi por 4×0, os gols foram de Williams Santana, Rafael Vila (2x) e Nirley.

Com a vitória, o Confiança soma 13 pontos, em 16 jogos na Série B. Na próxima rodada terá pela frente o CSA, na terça-feira, na Arena Batistão, em Aracaju, às 19 horas. Já, no Campeonato Brasileiro da Série D, o Itabaiana foi até Maceió-AL para enfrentar o Murici pela décima rodada.

O tricolor estava vencendo por 2×0, mas vacilou e cedeu o empate para a equipe alagoana. Os gols do Itabaiana foram do zagueiro Hugo (2×). E para o Murici, o atacante Igor marcou duas vezes. O Itabaiana continua em terceiro, com 16 pontos. O tricolor serrano terá pela frente o ASA, no domingo, no estádio Paulo Barreto, em Lagarto.

Foto: Lucas Almeida/Ascom Confiança

Fonte FSF