Defensoria Pública de Sergipe prorroga inscrições para estágio

A Defensoria Pública do Estado de Sergipe prorrogou as inscrições para estágio remunerado nos cursos de direito, administração e sistema de informação ou sistema de internet com conhecimento em web designer. Os interessados têm até o dia 15 de agosto para se inscreverem através do site www.defensoria.se.def.br.

Para concorrer, o candidato deverá estar matriculado pelo menos no terceiro ano do curso de graduação e até o limite de seis meses da data prevista para conclusão do curso. O aluno receberá como bolsa de incentivo mensal o valor de R$ 500 mais auxílio transporte de R$ 121 para uma carga horária de 4 horas diárias, totalizando 20 horas semanais. O estágio terá duração de um ano, sendo prorrogável por igual período.

As vagas serão destinadas para as unidades da Defensoria Pública localizadas em Aracaju, Barra dos Coqueiros, Itabaiana, Estância, Lagarto, Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão e Simão Dias.

Fonte: Defensoria Pública