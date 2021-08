Diretoria da Unimed Sergipe reúne médicos de referência

Crescer, expandir e buscar cada vez mais a excelência do serviço em saúde tem sido um dos focos da Unimed Sergipe, consolidando sua credibilidade e responsabilidade junto à sociedade Sergipana. Na noite desta quinta-feira, 5, a diretoria da Operadora de Saúde se reuniu com grandes nomes da medicina do Estado para apresentar toda a estrutura da rede Unimed Sergipe e buscar a integração entre a Operadora e estes profissionais.

O diretor-presidente, Dr. Carlos Alberto Barreto de Mendonça; o diretor de negócios corporativos, Dr. Márcio Barretto; o diretor administrativo-financeiro, Dr. Alvimar Moura; e o diretor técnico, Dr. Mário Jorge Leal Pires, participaram do encontro e apresentaram aos convidados toda a estrutura da rede, a inovação tecnológica cada vez mais presente em suas unidades e os projetos de expansão, focados em oferecer um modelo que beneficie clientes e cooperados.

“Minha meta é fazer a transposição da minha geração para as novas gerações que estão aqui. Realizando toda uma estruturação administrativa e física, esses 36 anos que temos hoje poderão se tornar 70, 80 anos, e que nós poderemos usufruir do nosso trabalho e do nosso empreendedorismo. A nossa tendência é o crescimento e precisamos de pessoas que nos ajude a fazer isso acontecer”, destacou o diretor-presidente, Dr. Carlos Alberto Barreto, que foi um dos fundadores da Unimed Sergipe.

Com o encontro, que foi realizado em um hotel localizado no bairro Coroa do Meio, a Unimed Sergipe afirma o seu compromisso de estar à serviço da medicina no Estado, estando aberta à chegada de novos profissionais de destaque, oferecendo um ambiente de trabalho propício ao empreendedorismo e ao crescimento profissional, o que reverbera em um atendimento cada vez mais especializado e de qualidade aos seus clientes.

“A Unimed Sergipe tem 36 anos de história e qualquer empresa que chegue a este patamar, já é vitoriosa. Estamos vivendo um novo momento, que traz novas oportunidades e para grandes ações, precisamos de grandes pessoas por perto, para continuarmos oferecendo saúde da melhor qualidade possível para o maior número de pessoas possível. Estamos investindo na melhoria de nossos equipamentos, de nossa estrutura física e a Unimed Sergipe não medirá esforços para se adequar ao que estes profissionais precisarem”, ressaltou o diretor de negócios corporativos, Dr. Márcio Barretto.

O diretor financeiro-administrativo, Dr. Alvimar Moura, explanou sobre toda a modernização e o foco da Unimed Sergipe em oferecer segurança para os atuais e novos cooperados que estão por vir. “Reunimos aqui pessoas que atuam na área de exames complementares, sobretudo na área de ultrassonografia e outros exames de imagem, como ecocardiograma. Estamos investindo em vários equipamentos para o nosso Centro de Diagnóstico e convidando esses colegas para comporem a nossa equipe. São colegas do mais alto nível, que são referências nas clínicas onde atuam. Fizemos uma apresentação mostrando o que nós temos a oferecer e convidamos”, explicou Dr. Alvimar.

Convidados

Diversos nomes de referência da medicina sergipana estiveram no encontro, como a médica especialista em diagnóstico por imagem, Dra. Andréa Bueno. “Achei bem interessante as colocações, pois não é só a parte física, estão pensando em melhorar a qualidade humana também, para poder ofertar para todos os usuários todo tipo de medicina possível. Então, essa nova geração sai um pouquinho daquela Unimed tradicional, mais fechada, e esse é um caminho interessante. E essa questão tecnológica também é muito importante, estão falando em facilitar a vida do usuário, diminuir tempo de espera, o paciente ter mais autonomia. Acho que vai agregar bastante coisa, tanto para o usuário, quanto para o médico”, afirmou Dra. Andréa.

O médico cooperado Unimed Sergipe, Dr. Roberto Ximenes, também participou do encontro e lembrou os benefícios que a operadora oferece para seus cooperados. “Eu, como cooperado, já venho acompanhando o desenvolvimento da Unimed há muitos anos e acredito que cada passo que a gente dá, vai nos permitir sobreviver como médicos num mercado muito denso. A Unimed é balizador da proteção do médico. Graças à Unimed Sergipe, nós médicos não ficaremos reféns de mercados cooperativos altamente agressivos. Agradeço à diretoria que hoje está empreendendo essa proteção de longo prazo que vamos ter. Sou o maior apoiador disso. Eu sou a favor de sermos cada vez mais unidos e a Unimed é o único ponto de união que a gente tem hoje no Estado de Sergipe”, pontuou Dr. Roberto.

