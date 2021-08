Município de Aracaju alcança 70% da população adulta vacinada contra a covid-19

Avançando na campanha de imunização contra a covid-19, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), iniciou neste sábado, 7, a vacinação de aracajuanos com 25 anos. Ao longo do dia, conforme o cronograma municipal de vacinação, além de pessoas que compõem o grupo prioritário vigente, a população com 26 anos também pode ser vacinada.

Domingo

A vacinação continua neste domingo, 8. Para a primeira dose, as pessoas podem acessar o serviço nos seguintes pontos: drive-thrus do Parque da Sementeira e do 28º Batalhão de Caçadores, das 8h às 17h (mediante o código de validação); e em seis pontos fixos, que funcionam das 8h às 16h – Aracaju Parque Shopping (Industrial), Uninassau (avenida Rio de Janeiro), Estação Cidadania Radialista Carlos Magno (Bugio), Externato São Francisco de Assis (Suíssa), Shopping Riomar (Coroa do Meio) e Unit (Farolândia), apresentando documento de identificação e comprovante de residência.

Segunda dose

Quem já cumpriu o intervalo necessário, de acordo com o imunizante recebido, também tem acesso à vacinação. Para este final de semana, são pontos de segunda dose da vacina Astrazeneca: UBS Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos) e UBS Hugo Gurgel (Coroa do Meio) e o drive thru do Parque da Sementeira.

Já as pessoas aptas a receber a segunda dose da Pfizer, devem buscar o serviço nos seguintes pontos: Externato São Francisco (Suíssa) e o drive thru do Parque da Sementeira.

Quem se vacinou em junho e ainda não recebeu a segunda dose da vacina CoronaVac, tem o Auditório Antônio Vieira Neto da Escola Presidente Vargas como ponto de vacinação.

Os pontos fixos funcionam das 8h às 16h, e o drive do Parque da Sementeira segue aberto até às 17h. Para a segunda dose não necessita de código em nenhum ponto, apenas documentos pessoais e o cartão de vacina onde a primeira dose foi registrada.

Foto: Ana Lícia Meneses