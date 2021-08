Prefeitura abre inscrições para oficina de técnicas circenses

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), está com inscrições abertas para oficina de técnicas circenses. O curso será realizado pela Companhia Os Tripulantes, tem vagas limitadas e será ministrado de forma presencial e online.

Ministrado pela facilitadora Sandra Azevedo, o curso de Técnicas Circenses vai abordar diversos segmentos da área, tanto na forma teórica como na prática. Dentre as técnicas trabalhadas, estão as acrobacias aéreas e solo, lira, flexibilidade, slackline, perna de pau, confecções de materiais e malabares, esta última ministrada por um profissional convidado.

O curso é parte das entregas da Lei Aldir Blanc, através do edital Janelas para as Artes, executado pela Funcaju. Segundo Sandra, será uma oportunidade de conhecer e ter acesso às artes circenses. “Nosso objetivo é fazer com que as pessoas conheçam e tenham contato com essa arte que é milenar. Além disso, as atividades são totalmente lúdicas, o que permite que os alunos aprendam se divertindo”, pontua.

Sobre a oficina e sua participação no edital, Sandra explica que a oportunidade foi importante não só para ela, mas para muitos artistas. “O Edital Janelas para as Artes foi extremamente importante, principalmente por ter sido criado em um momento em que nós artistas estávamos sem saber como colocar nossas atividades em prática por conta da pandemia. Foi como um respiro e um alívio para todos os artistas”, enaltece. A facilitadora enfatizou ainda que “a arte não morre, ela se modifica e se renova”, e que participar do edital foi uma forma de ver não só a arte, mas a forma de se aprender arte se renovando.

As aulas acontecerão às segundas, quintas e sábados, de 12 a 21 de agosto, na rua Manoel Messias Melo, 623, no bairro Aruana. As inscrições para as 20 vagas disponíveis devem ser feitas através do WhatsApp (79) 99944-1400.

