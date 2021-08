Sergipe registra neste domingo 69 casos e 02 mortes por Covid

Segundo a secretaria, o óbito confirmado foi uma mulher, 88 anos, de Carmópolis, com neoplasia. Desde o início da pandemia, o estado tem 275.618 casos registrados e 5.937 mortes confirmadas pelo novo coronavírus. 265.452 pacientes estão recuperados.

Foram realizados 577.981 exames e 302.363 foram negativados. Estão internados 118 pacientes, sendo que no serviço público são 45 em leitos de UTI (adulto), um na UTI neonatal/ pediatria e 45 em leitos clínicos (enfermaria), totalizando 91. Já nos leitos do serviço privado estão internados 17 pessoas na UTI adulta, zero na UTI neonatal/ pediatria e 10 em leitos clínicos, totalizando 27. Mais dois óbitos estão em investigação. Ainda aguardam resultados quatro exames coletados.