Mesa Redonda irá discutir o turismo de Socorro

Na próxima terça-feira, 10, a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, através da Secretaria de Turismo, irá realizar, no Auditório do IFS (N. S. Socorro), uma mesa redonda para discutir o turismo do município através da sua história, patrimônio cultural e paisagens.

A reunião será aberta aos interessados, mas terá como público alvo os artesãos, trabalhadores de restaurantes da Orlinha São Brás e do Porto Grande, além de guias e Mesa Redonda:

Mediador:

*Prof. Dr. José Franco de Azevedo (IFS)

*Prof. Dr. Luiz Cruz (DR-8)

*Prof. Mangaliza (Instituto Mangaliza de Capoeira)

*Prof. Pesquisador Igor Andrade.

