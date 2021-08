“A secretaria não entende como funciona o centro de oncologia”, diz médico

Um assunto preocupante tem chamado atenção da população sergipana nos últimos dias. A informação de diversos médicos oncologistas que atendem no Centro de Oncologia Oswaldo Leite no Hospital de Sergipe, João Alves Filho. Na manhã desta segunda-feira, 09, o médico oncologista Gabriel Passos explicou o que de fato está acontecendo. O médico ressaltou que foram surpreendidos ao receberem a informação através de uma lista enviada pela Secretaria de Estado da Saúde com o afastamento de diversos profissionais. “A secretaria tem tentado forçar contratos sem direitos trabalhistas, sem recolhimento de FGTS, sem décimo terceiro salário, sem nada disso, o que é inaceitável”.

O médico ainda reforçou durante a entrevista que a demanda de atendimento aumentou e esse afastamento vai afetar todo o sistema “ao se tirar o profissional que já está operando, inevitavelmente a população vai sofrer com isso, a pandemia deixou muita gente em casa e agora com a vacinação avançando as pessoas estão buscando novamente o tratamento e que já começa a ser afetado”, salientou, Dr. Gabriel Passos.

Segundo o médico representante da classe, a política apresentada pela Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe, deixa a população perdida e traz malefícios a todos. “A secretaria de Saúde deveria pelo menos avisar previamente, o estado precisa entender o malefício que estão proporcionando aos sergipanos que se tratam do câncer”.

Para o médico o ideal seria o governo do estado apresentar a ideia de um concurso público para evitar situações de risco como essa. “Há muito tempo que houve um concurso público neste setor, hoje a maioria dos profissionais são por contratos e isso gera um risco muito grande no sentido de ser usado politicamente”, ressaltou.

Ao visitar a secretaria de estado da saúde, Dr. Gabriel informou que “não fomos ouvidos, deixei a secretaria decepcionado, não cheguei sequer a ser ouvido”, disse o médico, informando mais a frente que “foi preciso criar uma nota assinado por todos os médicos e encaminhado para diversos setores sobre a situação”, finalizou.

Segundo o profissional, tal medida irá afetar os exames já a partir desta semana junto a população.

A produção do programa entrou em contato com a superintendência de Comunicação do estado de Sergipe, porém, até o momento não houve nenhuma manifestação.

Por Lucas Brasil