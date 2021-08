Ao lado do ministro do Turismo, Belivaldo Chagas entrega obra concluída do Centro de Convenções

O governador Belivaldo Chagas, ao lado do ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, entregou nesta segunda-feira (08), a obra concluída do novo Centro de Convenções de Sergipe (CCS) para a gestão do espaço por meio de parceria público-privada. O Centro de Convenções “é um símbolo da retomada econômica através do Turismo e da modernização da gestão no nosso Estado”, disse Belivaldo.

Belivaldo também fez, oficialmente, a concessão do prédio para a administração da AM Malls, empresa que atua há mais de 25 anos no setor de empreendimentos imobiliários comerciais, e ficará responsável pela manutenção, modernização e captação dos eventos. O Estado continua dono do imóvel e vai continuar recebendo dividendos do CCS durante os próximos 25 anos, tempo de duração do contrato.