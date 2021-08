Campanha de Negociação da Energisa encerra nesta terça

Últimos dias para clientes negociarem as contas de luz em atraso

Os clientes da Energisa têm uma oportunidade a mais de negociar as contas de luz em atraso com condições especiais: a campanha de negociação foi prorrogada até esta terça-feira, 10. Uma forma contribuir com os clientes das 11 concessionárias do Grupo Energisa que estão com dificuldades de quitar seus débitos.

Com os impactos da pandemia da Covid-19 na economia, a Energisa estudou alternativas para que os clientes da empresa tivessem as melhores condições possíveis na hora de negociar. Os descontos podem chegar a até 40% do valor para pagamentos à vista. E o índice de correção monetária utilizado na negociação é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que vem tendo reajustes mais baixos, impactando menos no valor final da dívida após ela ser atualizada.

Poderão parcelar seus débitos com condições especiais todos os clientes das distribuidoras da Energisa (Residencial, Rural, Comercial e Industrial). Interessados que estejam com uma ou mais contas em atraso podem entrar em contato pelos canais digitais de atendimento da empresa, sem precisar sair de casa. É preciso ter em mãos os documentos pessoais (CPF e RG). A Energisa quer facilitar a vida dos clientes e está analisando a situação de cada um para chegar na melhor negociação possível.

Contas com mais de 180 dias em atraso que forem pagas à vista podem ter descontos de até 40% no valor final. Quem não puder pagar à vista, é possível parcelar o valor negociado no cartão de crédito em até 12 vezes ou na fatura de energia. Os clientes com débitos de até 180 dias também podem parcelar o valor negociado no cartão de crédito em 12 vezes ou na fatura de energia.

Negocie de onde você estiver

Em tempos de pandemia, optar pelos canais digitais é mais seguro, além de ser mais ágil. Para negociar pela GISA, assistente virtual 24 horas por dia pelo WhatsApp, é só escrever a palavra Parcelamento e dar início à conversa. Se preferir pelo site, basta acessar a Agência Virtual em https://www.energisa.com.br/paginas/login.aspx, realizar o cadastro e selecionar a opção ‘Negociar Dívida’. No APP Energisa On, só clicar no ícone Parcelamento. Outra facilidade é o pagamento de faturas de energia por Pix, que já está disponível para todos os clientes.

Tarifa Social

Importante lembrar que a Energisa oferece a tarifa social para clientes de baixa renda e tem ampliado o cadastro para consumidores dessa faixa em todos os estados onde está presente. A empresa tem hoje cerca de 228 mil clientes cadastrados nesse programa em Sergipe. O benefício é voltado para famílias com renda de até meio salário-mínimo por pessoa têm direito ao benefício, concedido pelo Governo Federal, e podem obter descontos de até 65% na tarifa.

Canais de atendimento

– WhatsApp (Gisa): (79) 9 8101-0715

– Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

– Site: energisa.com.br

– Call Center: 0800 079 0196

Por Adriana Freitas da Silva Costa