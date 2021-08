Centro de Convenções de Sergipe é entregue reformado e ampliado

A deputada Diná Almeida participou na manhã desta segunda-feira (09), da solenidade de entrega da reforma e ampliação do Centro de Convenções de Sergipe (CCS), a convite do governador Belivaldo Chagas. O centro, localizado na Avenida Tancredo Neves, em Aracaju, será gerido por meio de uma parceria público-privada. A cerimônia contou com diversas autoridades, entre elas o Ministro do Turismo, Gilson Machado Neto.

A obra teve investimentos totais de R$ 29.678.421,87, entre recursos federais e estaduais. “Eu vejo a entrega dessa obra como mais um marco na nossa economia, pois tem tudo para potencializar o turismo de negócios e todos os segmentos direta e indiretamente ligados ao turismo em geral. É geração de emprego e renda para nossa população, pois será possível receber

congressos, exposições e diversos eventos educacionais e corporativos”, frisou a deputada.

O centro será administrado pela AM Malls, que tem experiência na administração de shoppings centers e empreendimentos imobiliários comerciais. O espaço será adequado para o início das atividades com investimentos em mobília e tecnologia; sistema de refrigeração; implantação de escada rolante, plataforma elevatória de acessibilidade, elevadores de carga e passageiros (panorâmico) e outras novidades.

Fonte e foto assessoria