Comissão Estadual divulga escala de arbitragem para as semifinais do Sergipano SUB-20

A Comissão Estadual de Arbitragem da Federação Sergipana de Futebol (FSF), divulgou nesta segunda-feira (09/08), a escala de arbitragem para as semifinais do Campeonato Sergipano SUB-20 da Série A1 de 2021.

Na segunda fase quatros equipes disputam duas vagas na fase final. Os jogos serão de ida e volta. Os times do Confiança e Lagarto foram os primeiros colocados dos seus grupos. Por isso, terão a vantagem de jogar os jogos de volta em casa. Além de jogar por dois resultados iguais.

Ao todo oito profissionais do apito estarão trabalhando na rodada do estadual. Confira a escala de arbitragem para as semifinai:

15h – Maruinense x Lagarto, estádio Adolfo Rollemberg, em Aracaju:

Árbitro Central: Michel Lima Tavares – FSF

Assistente 1: João Carlos dos Santos – FSF

Assistente 2: Antônio Glaubert de Santana – FSF

Quarto Árbitro: Edivânio dos Santos Pinto – FSF

15h – Boca Júnior x Confiança, estádio Geraldo Oliveira, em Cristinápolis:

Árbitro Central: Diego Messias Santos – FSF

Assistente 1: João Marcus Souza Góes – FSF

Assistente 2: José Augusto de Garcez – FSF

Quarto Árbitro: Pedro Afonso Oliveira – FSF

Fonte e foto FSF