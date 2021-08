Conselho Estadual de Saúde de Sergipe inicia processo eleitoral para 2021/2023

O Conselho Estadual de Saúde de Sergipe (CES/SE) vem organizando, por meio da Comissão Eleitoral, a eleição para o biênio 2021/2023. Na última quinta-feira, 5, foi publicado o Edital e o Regimento Eleitoral no Diário Oficial do Estado. A eleição é para a escolha das entidades que representarão o controle social em Sergipe nos próximos dois anos.

De acordo com a presidente da Comissão Eleitoral, Ana Gardênia Alves, o Conselho Estadual de Saúde é uma importante instância colegiada atuando na formação de estratégias no controle e execução da política de saúde em nível estadual.

“Sendo assim, iniciamos o processo eleitoral com a publicação do Edital de Convocação e Regimento Eleitoral, convidando as entidades de movimentos sociais estaduais a participar da eleição, oportunizando a participação da sociedade civil organizada no controle social e na elaboração de políticas de saúde pública através da representação de seus mais diversos segmentos com o objetivo de fortalecer os princípios e diretrizes do SUS, melhorando assim, a qualidade da assistência à saúde prestada a população no estado de Sergipe”, explicou.

Ana Gardênia ainda informou que as inscrições serão feitas exclusivamente pela internet. “Será disponibilizado um link no site da Secretaria de Estado da Saúde (https://www.saude.se.gov.br/conselho-estadual-de-saude-de-sergipe-convocacao-para-eleicoes-para-o-bienio-2021-2023/) e o envio de todos os documentos deverão ser para o email: comissaoeleitoralcesse@gmail.com”, acrescentou.

Programação

As datas e prazos definidos pela Comissão Organizadora para o processo eleitoral são os seguintes: Publicação do Edital (05/08/21); Divulgação e Inscrições (07 a 20/08); Divulgação da lista dos pré-inscritos (23/08); Avaliação e Julgamento das Inscrições (24 a 27/08); Divulgação das Inscrições Homologadas (30/08); Recursos (31/08 e 10/09); Divulgação do Resultado dos Recursos e Resultado Final das Inscrições (03/09); Plenárias (09/09/21).

Foto CES/SE

Por Gleydiomar Souza Góis