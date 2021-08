DHPP divulga imagens de autor de homicídio no Bairro Siqueira Campos

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) divulgou, nesta segunda-feira (9), imagens do autor do homicídio que vitimou Diego Santos da Silva, no dia 26 de fevereiro deste ano. O crime ocorreu em frente ao posto de saúde Edézio Vieira de Melo, na Rua Paraíba, no bairro Siqueira Campos, em Aracaju.

O caso está sendo investigado pela delegada Nádia Flausino. Nas imagens, é possível ver o momento em que o suspeito, de bermuda jeans e camisa laranja, caminha em direção a vítima e dispara contra ela. Em seguida, o autor do crime fugiu do local, escondendo a arma utilizada na morte de Diego Santos da Silva.

A Polícia Civil pede que informações e denúncias sobre a identificação do autor do crime, assim como da sua localização, sejam repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Informações e foto SSP