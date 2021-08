Gestores do Huse participam de videoconferência

Na manhã da última sexta-feira, 6, técnicos do Hospital Sírio Libanês e do Ministério da Saúde (MS), estiveram reunidos com o superintendente e gestores dos principais setores do Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), através de uma videoconferência para darem continuidade ao Projeto Lean nas Emergências, com a capacitação em Gestão Avançada em Serviço de Urgência (GASU).

“A videoconferência é consequência desse treinamento que a equipe da gestão vêm realizando com o auxílio do Hospital Sírio Libanês e o MS, principalmente, focado no enfrentamento da superlotação que é um problema comum e mundial, com isso a oportunidade de melhoria, de compreender os reais motivos desse problema, traçar alguma estratégia e experimentar a utilização de alguma ferramenta no combate desse problema”, esclareceu o superintendente do Huse, Walter Pinheiro.

Nos próximos meses o projeto terá um acompanhamento tanto com os técnicos in loco, como na videoconferência. “Nosso trabalho é replicar para toda equipe da gestão a importância do projeto e demonstrar que é possível sim amenizar esse problema que é tão tocante”, reforçou o superintendente.

Em um novo momento, o Huse tem uma nova oportunidade de aderir ao projeto e já começa a frutificar, desde o ponto de vista de organização, como efetivamente trabalhar os fluxos que contribuem de forma importante com a superlotação. “Receberemos uma visita nos dias 18 e 19 deste mês, para tratar com os técnicos do Ministério da Saúde e do Sírio Libanês, prestando esse apoio dentro da unidade para aplicar na prática, tanto as estratégias como as ferramentas para dirimir esse problema”, finalizou Walter Pinheiro.

Fonte e foto assessoria