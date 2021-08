Governo nega bota fora do PT

Por Adiberto de Souza *

O governo de Sergipe garante não passar de “pura especulação” as últimas informações sobre as exonerações em massa de petistas, embora ressalte que “não descarta mudanças” na administração estadual. O que se percebe é que parte dos governistas deseja ver o PT pelas costas o quanto antes. Essa vontade também é dos aliados do ex-deputado federal André Moura (PSC), que acaba de trocar a desarticulada oposição pelo colo quente do governo. Neste caso, a ojeriza ao PT é justificável, pois foi justamente o petista Rogério Carvalho quem tirou de André a vitória quase certa para o Senado, em 2018. Pelo andar da carruagem, o governador Belivaldo Chagas (PSD) pode até exonerar um ou outro filiado do PT, porém não romperá politicamente com os vermelhinhos antes de o Congresso aprovar as mudanças na legislação eleitoral. Aguardemos, portanto!

Espionagem negada

O coronel de pijama Roberval Corrêa Leão nega de pés juntos que tenha espionado o passado do senador Rogério Carvalho (PT). O petista denunciou que o dito cujo andou bisbilhotando a sua vida particular a mando do ministro da Defesa, general Braga Netto. Chama a atenção o fato de o coronel, que mora em Aracaju, ser contemporâneo do general Braga Netto na Academia Militar das Agulhas Negras. Roberval Leão é da arma de Cavalaria, a mesma do ministro da Defesa, do vice-presidente Hamilton Mourão, e do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, Augusto Heleno. Ah, bom!

Pedetista paquerado

O pedetista Mendonça Prado acaba de ser convidado para trocar de partido e, de quebra, compor uma chapa majoritária. A ficha de filiação lhe foi oferecida pelo Democracia Cristã, partido do eterno candidato a presidente da República, José Maria Eymael. O convite foi feito pelo presidente do DC em Sergipe, Airton Costa e a esposa Giovanna Rocha. Mendoncinha disse que “em breve darei a resposta”. Então, tá!

Pode ser federal

Do ex-presidente da OAB, Henri Clay Andrade, sobre a sua participação nas eleições 2022: “Estou filiado ao Psol. Em setembro haverá congresso do partido, oportunidade na qual vamos discutir a estratégia política e a tática eleitoral. A depender da definição, posso vim a ser candidato a deputado federal. Mas isso precede um debate coletivo e da definição partidária. Entrei no partido como militante, e com disposição de construir e contribuir para a melhor estratégia para o fortalecimento do Psol”. Esta informação é do blog Primeira Mão.

Santa quase sergipana

Os católicos de Sergipe preparam-se para festejar, na próxima sexta-feira 13, o dia de Santa Dulce dos Pobres, canonizada pelo Papa Francisco, em 2019. Um dos dois milagres atribuídos à santa Dulce aconteceu em Sergipe. Foi um caso de pós-parto de uma moradora da cidade de Malhador. A paciente apresentava um quadro de forte hemorragia. Em menos de um dia, ela passou por três cirurgias sem que o sangramento cessasse. Para surpresa da equipe médica, após a mulher fazer uma prece pedindo socorro à Irmã Dulce, a hemorragia parou de repente. Ó Céus!

E os furas filas?

Alguém sabe a quantas anda a investigação em torno dos prefeitos que, de forma egoísta, furaram a fila da vacina contra a convid-19? Em Sergipe, integram a triste relação dos que colocaram os braços na seringa antes de quem tinha direito, os prefeitos de Itabi, Júnior de Amynthas (DEM), e de Moita Bonita, Vagner Costa (PSB), além da primeira dama de Salgado, Aldeane Franca. Home vôte!

Sinuca de bico

Vice-líder do governo Bolsonaro na Câmara, o deputado federal Gustinho Ribeiro (SD) está entre a cruz e a espada. Para agradar ao inquilino do Palácio do Planalto, o fidalgo terá que votar favorável à PEC do voto impresso, só que o partido dele já fechou questão contra a proposta. Pelo visto, para ficar bem com o presidente sem contrariar o Solidariedade só resta a Gustinho se ausentar da sessão, tal qual fez na votação do projeto de lei que abriu o caminho para a privatização dos Correios. Misericórdia!

Governo, mas nem tanto

Veja o que publicou no Jornal da Cidade a coleguinha Thaís Bezerra: “Antes um aliado do Palácio do Planalto, o deputado federal Bosco Costa (PL) começou a votar contra o governo Bolsonaro. O político sergipano foi um dos 173 deputados federais que disseram não ao projeto privatizando os Correios. Bosco Costa cismou com o governo desde que o Ministério da Casa Civil brecou a nomeação de um protegido dele para a Secretaria do Patrimônio da União (SPU), em Sergipe. Para provar sua insatisfação, o deputado até já enviou um áudio para o governo ameaçando virar oposição de vez”. Danôsse!

Batendo pernas

Desde que formaram uma dobradinha política, Fábio Mitidieri (PSD) e André Moura (PSC) têm se encontrado com lideranças políticas. A dupla busca conquistar um maior número de apoio para as suas pré-candidaturas ao governo e ao Senado. Entre os governistas, o nome de André é quase uma unanimidade, contudo há resistência à uma possível candidatura de Mitidieri ao governo estadual. Pelo visto, os dois vão gastar muita saliva e sola de sapatos até que o governador Belivaldo Chagas defina qual chapa majoritária apoiará em 2022. Marminino!

Fora de rota

Sergipe foi até agora o estado do Nordeste menos visitado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Ele só botou os pés por aqui uma vez em 2020 e outra este ano, ao contrário da Bahia, onde esteve duas vezes no ano passado e cinco agora em 2021. De olho nas eleições de 2022, o presidente tem intensificado as viagens ao Nordeste. Do ano passado para cá, Bolsonaro aumentou em 26,6% seus compromissos na região. Governados pelo PT, a Bahia e o Ceará foram os estados mais visitados pelo presidente. Crendeuspai!

Aula magna

O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Carlos Ayres Britto, ministrará palestra durante a aula magna do curso de Direito da Universidade Tiradentes. O evento oficializa o início do semestre letivo daquela instituição de ensino. A palestra de Ayres Britto está agendada para às 17h desta segunda-feira, e será transmitida ao vivo no Youtube da Unit. Prestigie!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Diário da Manhã, em 20 de outubro de 1918.

* É editor do Portal Destaquenotícias