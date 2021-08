Grupos de doadores colaboram com a doação de sangue

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) recebeu na sexta solidária a caravana de São Domingos. A iniciativa, fidelizada com a participação de moradores e profissionais da Secretaria de Saúde do município, chega para contribuir com os estoques de sangue do órgão.

A coordenadora da ação, a enfermeira Adelvânia Paixão, informou que o intuito da campanha é promover a cultura da doação de sangue regular. “Ano passado realizamos nossa primeira campanha. Nesta segunda, reunimos profissionais de vários setores da prefeitura e moradores da cidade”, contou.

A mobilização estimulou a participação de Julia de Jesus Siqueira que fez sua primeira doação acompanhada da mãe. “Eu tive dengue hemorrágica e, na época, muitas pessoas doaram para me ajudar. Hoje vim retribuir a solidariedade que recebi”, frisou a estudante.

Funcionária da Prefeitura de São Domingos, Maria Claudia, também participou da campanha junto com a mãe Josefa Basto de Araújo. “Eu vim porque Adelvânia falou sobre a importância de doar e que tem muitas pessoas precisando de nosso apoio”, disse ela.

“Queremos agradecer a todos os doadores em especial ao grupo que se deslocou de São Domingos para ajudar a salvar vidas”, destacou a gerente de Ações Estratégicas, Rozeli Dantas, ao ressaltar que a doação de sangue é um processo simples, seguro e rápido que auxilia o tratamento de pacientes que precisam de transfusão sanguínea.

O Hemocentro de Sergipe tem a responsabilidade de atender a demanda transfusional da rede hospitalar do Estado e a rede privada conveniada, distribuído em hospitais e maternidades localizados em unidades regionais nos municípios de Nossa Senhora do Socorro, Itabaiana, Lagarto, Estância, Propriá, Nossa Senhora da Glória, além da capital.

Mais informações e agendamentos através dos telefones: (79)3225-8039, 3259-3174 e 99191-2977.

Fonte e foto SES