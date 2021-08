Lançamento da 37ª edição dos Jogos da Primavera será dia 19

“Este ano teremos Jogos da Primavera, sim”. Quem garante motivada é a superintendente especial de esportes, Mariana Dantas. O evento será realizado com todas as medidas de segurança, com protocolo sanitário e equipes treinadas, para garantir que as competições aconteçam da forma mais segura possível. Serão adotados todos os cuidados sanitários que o momento exige, como aferição de temperatura, utilização do álcool em gel e, principalmente, a ausência de público nas arquibancadas. Esses próximos Jogos da Primavera acontecem em período mais reduzido, entre os dias 17 de setembro e 8 de outubro.

A solenidade de lançamento da competição, que reúne alunos das escolas públicas e privadas do Estado de Sergipe, com idades que variam entre 11 e 17 anos, está marcada para às 10h do dia 19 de agosto no auditório da Biblioteca Pública Epiphanio Dória. As inscrições estarão abertas no período de 20 de agosto a 13 de setembro.

Organização dos Jogos

Nesta sexta-feira, 6, aconteceu a primeira reunião da Comissão Central Organizadora (CCO) com os coordenadores das diversas comissões, quando ficaram definidos os últimos detalhes para realização do grande evento.

Na oportunidade, as comissões de Finanças, Técnica Administrativa e Esportiva, Comunicação, Instalações Esportivas e Manutenção, Premiação, Solenidades de Abertura e Encerramento, Transporte, Saúde e Segurança Escolar e Alimentação traçaram as estratégias e o trabalho de logística, para que tudo transcorra dentro da normalidade a fim de que a competição alcance o sucesso esperado.

O evento é uma promoção do Governo de Sergipe por meio da Secretaria da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), com realização da Superintendência Especial de Esporte (Supee).

Os Jogos da Primavera são a maior competição de desporto escolar do estado de Sergipe e têm como objetivo fomentar a prática do esporte nas instituições de ensino e contribuir para o desenvolvimento integral do aluno. Jovens entre 11 e 17 anos disputarão as mais diversas modalidades esportivas individuais e coletivas, entre elas: Atletismo, Badminton, Basquetebol, Ciclismo, Futsal, Ginástica Artística e Rítmica, Handebol, Judô, Karatê, Natação, Taekwondo, Tênis de Mesa, Voleibol, Vôlei de Praia, Wrestling e Xadrez.

“Esta é a primeira reunião da coordenação da 37ª edição dos Jogos da Primavera. A reunião que nos dá a certeza de que a competição vai acontecer. Vamos fazer desses jogos um grande evento. Estamos com todo o gás. Já foi feita a primeira reunião oficial, com toda a equipe, integrando todas as comissões, para que a gente possa promover os melhores Jogos da Primavera, dentro do que é possível estarmos realizando; e tenho certeza de que todos nós aqui não estamos medindo esforços para trazer alegria para nossas quadras, tatames, piscinas, porque nossos atletas merecem essa oportunidade. São os Jogos da Primavera de 2021 fazendo história”, disse Mariana Dantas, superintendente especial de Esporte.

Foto assessoria

