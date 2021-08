Mais de 400 mil seringas e agulhas chegam ao estado de Sergipe para a campanha de imunização contra a Covid-19

Nesta segunda-feira (09), o Ministério da Saúde enviou mais uma remessa contendo 451.500 seringas e agulhas

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), desde o início da vacinação, tem garantido aos municípios sergipanos o fornecimento de seringas e agulhas. A distribuição destes insumos é tão importante quanto às doses de vacinas contra a Covid-19 para dar prosseguimento à aplicação dos imunizantes em todo o estado. Nesta segunda-feira (09), o Ministério da Saúde enviou mais uma remessa contendo 451.500 seringas e agulhas.

“O programa de imunização trabalha com o insumo completo, tanto a vacina como as seringas e agulhas, para se ter agilidade no processo. Desse modo, o município não precisa providenciar, entregamos o kit completo, isso faz com que a campanha ocorra mais rapidamente”, destaca a enfermeira do Programa Estadual de Imunização, Ana Beatriz Lira.

A enfermeira ainda explica que a Secretaria de Estado da Saúde (SES) também faz aquisição dos insumos e tem mais de um milhão em estoque. “Fazemos a distribuição de seringas de acordo com o número de vacina que cada município está recebendo, enviamos para as duas doses. Mandamos sempre o kit completo aos municípios, com a vacina, seringas e agulhas”, disse Lira.

Já foram enviadas aos municípios sergipanos o total de 1.661.431 seringas e agulhas. Com os imunizantes Pfizer, Coronavac, Astrazeneca, Janssen e estes insumos, Sergipe avança na imunização da população dos 75 municípios.

