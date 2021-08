Mês da Segurança Institucional – MPSE realizará Webinário com o tema

“Você sabe o que seu filho vê e expõe na internet?”

O Ministério Público de Sergipe, por meio da Escola Superior (ESMP) e do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), realizará no dia 20 de agosto, a partir das 10h, o Webinário com o tema “Você sabe o que seu filho vê e expõe na internet?”. O evento virtual é uma das atividades do “Mês da Segurança Institucional”, destinado aos membros, servidores e estagiários do MPSE, mas aberto também à participação de todos os interessados. A transmissão será feita por meio do canal do MPSE no YouTube.

O Webinário terá como palestrante o Agente da Divisão de Inteligência da Polícia Civil (Dipol) do Estado de Sergipe, Wagner Lucena. O objetivo é disponibilizar ferramentas para a proteção de crianças e das famílias com o bom uso da internet. Tais ferramentas de vigilância e orientação sobre situações de risco são capazes de evitar graves problemas, como a pedofilia e o cyberbulling.

*Não haverá certificação para o público externo, portanto não é necessário fazer inscrição.

Transmissão

Clique aqui para acessar o canal do MPSE no YouTube

