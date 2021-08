Movimento ‘Urban Sketchers’ é destaque no Shopping Jardins

Obras do artista Agripino Neto, em exibição no centro de compras, expressam a beleza da paisagem urbana aracajuana

Quem passeia pela Praça de Eventos Orquídeas do Shopping Jardins, na zona Sul de Aracaju (SE), tem a oportunidade de apreciar um belo painel com 10 ilustrações feitas pelo artista Agripino Neto, em papeis Marker, reciclado e com fibra de bambu e algodão. As obras retratam edifícios, monumentos e pontos turísticos que integram a paisagem urbana de Aracaju.

Utilizando as técnicas de naquim e naquim com marcadores, o artista resgata a preciosidade dos antigos croquis que exercem grande fascínio sobre os apreciadores da Arquitetura e do Urbanismo. “Os desenhos da cidade de Aracaju se reconhecem, aqui, pelos seus monumentos, paisagens e prédios representativos, identificados em significado através dos traços de quem desenha e compartilhados na memória dos que os veem”, relata Agripino Neto.

Através de sua arte, o também arquiteto e professor universitário insere Sergipe no movimento mundial ‘Urban Sketchers’, criado em 2007 por Gabriel Campanario, jornalista espanhol, radicado nos Estados Unidos. Trata-se de uma comunidade global que reúne artistas dedicados ao chamado ‘desenho de locação’, arte feita através da observação direta, seja ao ar livre ou em ambientes interno, das cidades, vilas e aldeias em que vivem ou viajam e compartilhada pela internet e mídias sociais.

Os desenhos são fiéis às cenas retratadas, são registros do tempo e do lugar e contam histórias do dia a dia dos lugares. Os artistas utilizam técnicas variadas e o movimento valoriza o estilo individual de cada um.

‘Urban Stketchers’ busca incrementar os valores documental, educacional e artístico do desenho de locação, promovendo sua prática e conectando pessoas que se dedicam a esta arte ao redor do mundo. “Desenhar pontos de uma cidade é explorar seus cantos, sua personalidade, deixar fluir a técnica e captar a atmosfera do lugar’, pontua Agripino Neto.

‘Retraços de Aracaju’

O quê? Painel com 10 obras do urban stketcher Agripino Neto, que retratam as belezas arquitetônicas e paisagísticas da cidade.

Onde? Praça de Eventos Orquídea do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito.

Foto: Divulgação

Da assessoria