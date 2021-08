“Os homens e mulheres de bem têm o dever de lutar para mudar Sergipe”, diz Amorim

Em entrevista ao radialista Gilmar Carvalho, na Rádio Jornal FM, nesta segunda-feira, 09, o presidente do PSDB Sergipe, o médico e ex-senador Eduardo Amorim, confirmou o diálogo permanente com membros da oposição em Sergipe para a construção de um projeto político para 2022, entre eles, o ex-prefeito Valmir de Francisqinho (PL), a vereadora Emília Correia (Patriota) e a delegada Danielle Garcia (Podemos).

“Os homens e mulheres de bem têm o dever de lutar para mudar Sergipe. Ainda não há nada definido, mas estamos sim construindo e buscando juntar pessoas que fazem oposição ao atual governo de Sergipe, que há muito tempo aí está. Estamos conversando para apresentar um projeto novo, com nomes que tenham disposição para fazer muito melhor por nosso Estado, que tem uma série de carências, especialmente na saúde”, afirmou Eduardo Amorim.

O ex-senador destacou mais uma vez o nome do ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, para uma possível candidatura do grupo ao Governo do Estado. “Valmir é o nome que lidera pela gestão que ele fez em Itabaiana, reconhecida em todos os cantos de Sergipe, e pela disposição que tem. Temos defendido seu nome para o governo com veemência, mas a escolha é dele. Contará com o apoio de pessoas que estudaram a situação do Estado e querem uma mudança”, salientou.

Eduardo Amorim reafirmou sua pretensão de disputar o Senado Federal. “Estou decidido sim. Isso é fruto de muita reflexão, principalmente depois que retornamos ao exercício da medicina. A gente percebe que a carência da nossa saúde pública não permite que deixemos a política, que é um instrumento precioso para ajudar as pessoas”, frisou.

“Mais de 80% da população sergipana não tem plano de saúde, ou seja, depende do SUS para ter assistência, seja para uma consulta, exame ou procedimento cirúrgico. Ainda há muito a ser feito e quero fazer esse enfrentamento. Por isso estamos nos colocando à disposição e deixe que o povo escolha”, enfatizou.

