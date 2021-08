PC e PM apreendem arma de fogo, munição e equipamentos sonoros

Como resultado da Operação Dia dos Pais Seguro, deflagrada pela Delegacia de Santa Luzia do Itanhy e pelo 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM), foram apreendidos uma arma de fogo, uma munição calibre 32, além de equipamentos sonoros. A ação policial ocorreu nesse domingo (8).

De acordo com o delegado Bruno Santana, a ação policial foi iniciada a partir dos registros de ocorrência de perturbação do sossego no município. “A operação teve como objetivo coibir o uso indiscriminado de sons que se propagavam na cidade, gerando vários transtornos e ocorrendo vários boletins de ocorrência registrados na delegacia”, destacou.

Ainda segundo o delegado, durante a operação um homem foi preso e um adolescente foi apreendido. Os suspeitos foram conduzidos à delegacia, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis ao caso.

Fonte e foto SSP